Ion Aramendi, dispuesto a presentar 'El Rosco': "Yo digo a todo que sí. Es la prueba de concurso más acojonante"

Telecinco sigue construyendo poco a poco sus nuevas tardes. Tras el estreno de Amor... ¡O lo que surja! esta semana, ahora le toca el turno a El verano se mueve, un magacín liderado por Ion Aramendi que lleva el sello de la productora de Ana Rosa, Unicorn Content.

El programa, que se emitirá en la franja de 17:00 a 18:30 a partir de este lunes 29, intentará contar la actualidad "de forma menos sesuda". Es decir, de forma fresca y divertida, muy al estilo de lo que se demanda en estos meses estivales.

Pero lo más importante es que el espacio saldrá a la calle y estará en contacto con la gente.

De eso se encargará Kike Quintana, que de lunes a jueves recorrerá a bordo de una furgoneta la geografía española con el fin de elegir un enclave para hacer desde allí el programa cada viernes.

El programa, que podría continuar en otoño bajo otro título si las audiencias acompañan, tendrá actualidad y también crónica social.

De hecho, al plantel habitual de colaboradores de los programas de Unicorn también se unen nombres como Carmen Alcayde, Sheila Casas o Laura Madrueño.

Aramendi, por cierto, también 'ha fichado' a su mujer, la periodista María Amores. Con ella compartirá una sección semanal en la que mostrarán sus distintos puntos de vista sobre temas cotidianos o de actualidad. "No será un matrimoniadas", avisa.

Ion Aramendi y Kike Quintana son los rostros de 'El verano se mueve'. GTRES

Aramendi, por cierto, tendrá una sección junto a su mujer, María Amores, en la que debatirán sobre diferentes temas de la vida. "No será un matrimoniadas", avisa.

Lo cierto es que el presentador vasco está encantado de seguir siendo un rostro importante en Telecinco. Tanto es así, no cierra puertas a ponerse al frente del concurso que tendrá la mecánica de El Rosco y que ya prepara la cadena.

"Yo digo sí a todo siempre", responde cuando se le pregunta por ese hipotético proyecto. "Es la prueba de concurso más acojonante que hay", dice Aramendi, que bien sabe de su fortaleza al rivalizar contra Pasapalabra cuando pilotaba Reacción en cadena.

¿Cómo afrontas este nuevo reto en la tarde?

Con mogollón de ilusión y de ganas. Un programa en directo por la tarde siempre es muy jugoso. Cuando me contaron la idea, me interesó todavía más. Lo que mola es hacer algo distinto sobre el papel. Seguramente vamos a encontrar un camino interesante.

En la presentación no se ha cerrado la puerta a que el programa continúe en otoño con otro título.

Que tu programa funcione para que sigas más allá de lo que está estipulado en principio, bienvenido sea. Ojalá sea así.

"Un programa en directo por la tarde siempre es muy jugoso. Mola hacer algo distinto sobre el papel"

¿Se había perdido un poco el verano como banco de pruebas?

Sí, en todos los sentidos. Hay presupuestos todo el año, pero llega el verano y ya no hay, exceptuando si tienes un futbolazo. Así que sí, se había perdido un poco el tema de banco de pruebas.

Hace mucho que no veo un programa que se atreva a hacer un exterior, excepto eventos especiales como la proclamación del nuevo Papa, que es algo que se suele encargar los servicios informativos.

Hacer cada viernes un programa en un sitio distinto de España me parece maravilloso. Y sobre todo en sitios playeros. La gente en España mola, así que nosotros saldremos a la calle para que ellos mismos sean los protagonistas.

Ion Aramendi y su mujer, María Amores, en un evento. GTRES

¿En qué va a consistir la sección que vas a tener con tu mujer, María Amores?

Como María es muy salsera contando sus cosas en redes y tiene muchos fans. Mucha gente le dice: 'Joder, te veo mucho, María. Me encanta, me siento identificado contigo'. A mí me parece que es una persona que comunica que te cagas.

Será un pequeño entorno en el que comentaremos estudios de mercado como el que dice que los hombres son más infieles en verano, y cosas más cotidianas. Por ejemplo, ¿qué hacen los niños con las tablets en verano?

A mí me hace gracia que tengamos un espacio los dos.

¿No te da un poco de miedo que se acabe convirtiendo en un poco matrimoniadas?

No, no. Podemos tener puntos de vista distintos, pero en general, intentaremos hablarlo antes. María y yo nos llevamos fenomenal, somos un equipo. A mí me hace ilusión y creo que a ella también. No va a pasar un matrimoniadas ni nos vamos a cabrear.

"A mí me hace ilusión tener una sección con María, mi mujer. No va a pasar un matrimoniadas ni nos vamos a cabrear"

Es un poco la excusa para que también esté contigo.

También. Que venga un día a la semana y podamos vernos, y que incluso alguna vez pueda venir con algún niño, es maravilloso.

El verano se mueve mantiene un bloque dedicado al corazón. ¿Qué análisis haces de una temática que últimamente no interesa tanto?

Desde que dejé Sálvame me separé un poco del corazón por iniciativa personal. Todo es cíclico y ha llegado un momento en el que los personajes de corazón a nivel de revista ya no tienen el mismo tirón que tenían antes.

Y a nivel de tele también. Decía la semana pasada Raúl Prieto que no se hace un corazón divertido. No lo sé. Yo tampoco juzgo. Es verdad que seguimos hablando de los mismos de los que hacía guardia: Ortega Cano, los Pantoja, Kiko...

"El deporte se salvamizó y la política también. Todo ha cogido ese perfil"

¿La política es el nuevo corazón?

Bueno, sí. Y el deporte también. El deporte se salvamizó y la política también. Todo ha cogido ese perfil.

Has pilotado todo tipo de formatos. ¿En cuál estás más cómodo?

A mí me hace mucha ilusión volver al magacín en directo para contar cosas de manera natural. Yo fui muy feliz haciendo ¿Qué me estás contando? en Euskadi.

Cuando me dijeron de hacer esto, dije qué guay. Porque te pueden ofrecer otro concurso, pues maravilloso. Te pueden ofrecer otro reality, pues maravilloso también. Todo es bienvenido.

A mí me hace mucha gracia por ver cómo voy a volver a hablarle a la gente, que ya no voy a estar cerrado con un cue de 'cuidado, conectamos con la casa, conectamos con la isla' o 'tenemos 3 minutos para hablar de este tema', todo muy escaletado.

El verano se mueve también va a estar escaletado, pero va a ser muy dinámico y voy a tener la opción de decir lo que siento o pienso en un momento dado.

Ion Araramendi, presentador de 'El verano se mueve'. GTRES

¿Te preocupan las audiencias? ¿Cómo afrontas ver el dato a la mañana siguiente?

Con total tranquilidad. Yo soy excesivamente ambicioso. Miraré puntualmente según me levante el dato y ojalá nos vaya de puta madre. Tú quieres que todo continúe. El verano se mueve, pues ojalá que el otoño también se mueva. Por entonces, o estaré en mi casa o haciendo otra cosa.

¿Puede ser El Rosco, ahora que se ha hecho Mediaset con él?

Yo digo sí a todo siempre.

¿Te gusta el Rosco como formato?

Yo he sido de Pasapalabra cuando estaba en Telecinco e incluso ahora con Roberto Leal. Es un formato extraordinario y El Rosco para mí ha sido la prueba definitiva.

Es la prueba de concurso más acojonante que hay, porque tiene tensión, tiempo, puedes jugar desde casa... Tiene todo lo que una prueba final quieres que tenga en un concurso.

El cazador era maravilloso, pero solo duraba 2 minutos del cazador y otros 2 del concursante. Pero ya está.

¿Era imposible competir contra él, tú que has estado al frente de Reacción en cadena?

Imposible.

Ahora que lo va a tener Telecinco, ¿te gustaría presentarlo?

Yo encantado de seguir trabajando, ya sea El verano se mueve, El Rosco o Supervivientes.

¿Ha habido alguna ocasión en la que hayas dicho que no a un trabajo?

En mi vida he dicho que no a un trabajo. Hombre, si me ofrecen a hacer una película extraña, pues no. Soy sincero y honesto, lo que quiero decir es que si me propusieran hacer un programa de política, pues dudaría. ¿Qué me toca hacer? Pues lo haría, yo muy bien mandado.

Yo me adapto y lo hago lo mejor posible. De hecho, hice en La 1 Mejor contigo, que era un programa de actualidad que acabó derivando en mogollón de sucesos. Nos tocó lo del volcán de La Palma. Al final, te amoldas. En estos tiempos que corren, no puedes decir que no a nada de lo que te ofrezcan.

¿Hay alguna localidad a la que te gustaría ir con El verano se mueve de forma especial?

Me encantaría ir a La Manga y ver a mis hijos allí para que me vean hacer el programa en directo. Y Donosti, por supuesto. Es mi casa, y me haría mucha ilusión ver a mi hermano y mis colegas. Y también Salamanca por mis padres.