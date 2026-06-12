'El Hormiguero' de Pablo Motos, sin miedo al Mundial de fútbol: Alberto Núñez Feijóo y la pareja "más famosa" del planeta

El Hormiguero de Pablo Motos pisa el acelerador cuando apenas quedan dos semanas para que se cierre la temporada televisiva.

Pese a que en los próximos días la emisión del programa chocará frontalmente con los partidos del Mundial que emita La 1, El Hormiguero va a por todas para poner el broche a un curso que volverá a liderar por duodécimo año seguido.

Uno de los mayores bombazos de todo el año tendrá lugar el martes 16. Ese día, Motos recibirá la visita de Zendaya y Tom Holland, dos de las estrellas más destacadas de Hollywood.

Los protagonistas de Spiderman acudirán a El Hormiguero para promocionar la nueva película de la saga, Spider-Man: Brand New Day, y la adaptación de La odisea de Christopher Nolan, donde también coinciden.

"No hay nadie más famoso en el mundo", comentaron Trancas y Barrancas cuando Motos anunció sus nombres a su audiencia.

Zendaya y Tom Holland en una imagen de archivo.

El formato que Motos produce junto a Jorge Salvador vuelve a apuntarse un nuevo tanto, pues Zendaya - que acaba de despedir a Euphoria- y Tom Holland son dos figuras de una enorme popularidad, especialmente entre el público joven.

Se tratará, además, de la primera entrevista en televisión que concederán tras los rumores de boda.

La entrega de El Hormiguero con Zendaya y Tom Holland coincidirá ese día con la segunda parte del Francia-Senegal que emitirá La 1. Será el debut de la selección de Mbappé y Dembelé en la competición.

El otro plato fuerte de la semana será el miércoles 17 con Alberto Núñez Feijóo. Será la segunda vez que el presidente del Partido Popular y líder de la oposición acuda a El Hormiguero.

Alberto Núñez Feijóo visitará 'El Hormiguero' de Pablo Motos por segunda vez.

La única visita del político a Pablo Motos se produjo el 28 de junio de 2023, en plena carrera por las Elecciones Generales. Aquella vez, Feijóo disparó a El Hormiguero hasta el 25,9% de share y reunió a más de tres millones de espectadores.

La entrevista al líder del PP tiene un gran interés después de los escándalos que salpican al PSOE. Feijóo competirá contra uno de los grandes choques del Mundial: el Inglaterra-Croacia, en La 1 a partir de las 22.00 horas.

El Mundial, su rival

Además, El Hormiguero abrirá la semana con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, quienes hablarán de Olivia, la nueva serie de Disney+.

El lunes, el programa de Pablo Motos no competirá directamente con el Mundial, pues ese día La 1 retransmitirá el España-Cabo Verde a las 18:00 horas.

La visita de María del Monte resistió como pudo al partido inaugural del Mundial 2026 en La 1.

Y Niña Pastori acudirá al programa el jueves 18. La artista presentará su nuevo disco, titulado Color Fania, con el que conmemora 30 años de trayectoria musical. El Hormiguero coincidirá con la segunda mitad del Suiza-Bosnia Herzegovina en La 1.

Así pues, El Hormiguero mantiene sus emisiones regulares pese a enfrentarse en la mayoría de las ocasiones con el Mundial, una cita que acapara un importante trozo del pastel de la audiencia.

De hecho, el programa de Pablo Motos resistió como pudo el partido inaugural del Mundial, pues la visita de María del Monte se saldó con mínimo del curso (9,9%) el pasado jueves. El México-Sudáfrica, por su parte, arrasó en La 1 con un 28%.