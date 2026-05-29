Christian Gálvez, sobre su infancia en el barrio de Móstoles: "No teníamos lujos. Mi padre se iba a las 5 de la mañana y volvía reventado"

Christian Gálvez, en la presentación de su libro, 'Te he llamado por tu nombre', en noviembre de 2024. GTRES

Christian Gálvez se prepara para asumir uno de los mayores desafíos profesionales de su dilatada carrera en la pequeña pantalla.

El carismático comunicador madrileño, así como su mujer, la periodista y presentadora Patricia Pardo, han sido los elegidos para presentar el histórico encuentro con el Papa León XIV, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Ante un aforo que colgará el cartel de completo, Gálvez y su pareja ejercerán de maestro de ceremonias en una cita de trascendencia internacional.

Sin embargo, ante la magnitud de este nuevo hito, el presentador no olvida los cimientos sobre los que ha construido su éxito: una infancia humilde, obrera y feliz en el municipio madrileño de Móstoles.

"Una infancia maravillosamente normal"

De sus orígenes de barrio ha hablado con orgullo en numerosas ocasiones a lo largo de diversas entrevistas.

Su declaración más íntima se produjo en julio de 2017 durante el programa Mi casa es la tuya (Telecinco) junto a Bertín Osborne: "Mi infancia en Móstoles fue muy bonita. Mis padres me dejaban hacer lo que yo quisiera. Siempre he notado el cariño de mis padres, y cierta flexibilidad".

Tuve una infancia maravillosamente normal. Jugábamos al fútbol en la calle usando dos piedras como portería, nos hacíamos heridas en las rodillas y mi madre nos gritaba desde la ventana cuando la cena estaba lista".

"No teníamos lujos, pero nunca nos faltó de nada porque mis padres se mataban a trabajar. Mi padre se iba a las cinco de la mañana y volvía reventado. Ver eso te enseña el valor del trabajo", rememoraba, emocionado.

Incluso ha relatado algunas anécdotas relacionadas con su desarrollo físico en su niñez: "Crecía muy rápido y con 13 años ya medía mucho. Debido al problema de crecimiento tenía cierta tendencia a abrir los pies y me pusieron para dormir unos aparatos en las piernas como los de Forest Gump".

Aquel percance le hizo bajar la guardia en las aulas. A pesar de ello, contó con el apoyo incondicional de sus progenitores: "En el colegio bajé el rendimiento, pero mis padres, en vez de echarme la bronca a mí, lo entendieron. No podía dormir y se pasaba bastante mal".

Hubo un tiempo, además, en el que sintió cierta aversión a la lectura. En declaraciones pasadas, confesó que de pequeño no le gustaba leer en clase y que se "moría" del aburrimiento.

"Cuando me tocaba leer siempre me trababa en la misma palabra: perseverancia. Desde ese día la puse en práctica toda mi vida y, al final, ha sido todo un leitmotiv para mí", dijo en su entrevista con Bertín.

"Un chico de barrio"

Lejos de los prejuicios que a veces caen sobre las ciudades de la periferia, Gálvez siempre ha defendido que sus inquietudes intelectuales -que le han llevado a convertirse en un divulgador histórico-nacieron precisamente en las aulas de su localidad natal.

"Siempre recuerdo con mucho cariño a mis profesores del instituto en Móstoles. Yo era un chico de barrio al que le gustaba el fútbol, pero ellos supieron despertar en mí la curiosidad por la historia, por el arte y por Leonardo da Vinci", ha manifestado.

"Muchas veces se tiene el prejuicio de que en los barrios obreros la cultura no importa, y es todo lo contrario: para nosotros, estudiar y leer era la forma de prosperar y de abrir la mente", expresaba en una reveladora entrevista en la revista Pronto en octubre de 2021.

Christian Gálvez fue el presentador de 'Pasapalabra' en Telecinco.

Su vinculación con el municipio es tan estrecha que en mayo de 2012 fue el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas del 2 de Mayo.

Desde el balcón del Ayuntamiento, ante miles de vecinos, Gálvez verbalizó su arraigo: "Aquí, en estas calles, aprendí a caerme y a levantarme. En Móstoles pasé los mejores años de mi vida, yendo al colegio, haciendo mis primeros amigos que aún conservo y aprendiendo los valores que me han traído hasta aquí".

Y añadía: "Uno puede viajar por todo el mundo, pero el niño que fui siempre se quedará en las plazas de Móstoles".

Un niño precoz: su paso por 'Médico de Familia'

La memoria del presentador guarda además fogonazos entrañables de aquella niñez mostoleña, como el recuerdo imborrable de su primer regalo de Papá Noel.

Entre las anécdotas más divertidas de su entorno familiar destaca el día de su Primera Comunión; una jornada en la que sus padres inmortalizaron el banquete y terminaron grabando al pequeño Christian, ya vestido de calle y completamente exhausto sobre la mesa.

"Me quedé dormido y encima iba vestido de calle, más feo que un pie sin uñas. Mis padres alquilaron una cámara de VHS y me pillaron dando cabezazos", ha recordado.

Aquel chaval de barrio no tardó en demostrar una temprana vocación por el mundo del espectáculo. Compaginándolo con sus estudios obligatorios y sus juegos en Móstoles, Gálvez realizó sus primeros pinitos como actor y apareciendo en televisión desde muy joven.

Sus pasos iniciales quedaron registrados en el espacio infantil Maravillas 10 y pico, aunque el gran público lo descubrió cuando apenas tenía 14 años gracias a un papel capitular en la mítica serie Médico de Familia.

Décadas después de aquellos rodajes adolescentes y de sus partidos con piedras en el asfalto, ese mismo niño se prepara ahora para recibir la bendición papal ante más de 80.000 personas en la Castellana.