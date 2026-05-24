El pueblo ideal para hacer una escapada junto al mar: 20.000 habitantes, más de 12 playas y Conjunto Histórico

Con la llegada del buen tiempo, la atención vuelve a centrarse en los planes de playa. Y uno de los lugares más especiales y codiciados se encuentra en el Mediterráneo, concretamente en la Costa Brava.

Hablamos de Roses, un municipio de 20.000 habitantes que se sitúa al norte de la provincia de Girona, dentro de la comarca del Alt Empordà. La población se abre al golfo del mismo nombre y mira directamente al mar.

Su ubicación privilegiada, muy cerca del Parque Natural del Cap de Creus y a pocos kilómetros de Francia, hizo de este enclave un lugar estratégico para las civilizaciones anteriores: fenicios, griegos y romanos han dejado su huella aquí.

El gran símbolo monumental de Roses es la Ciudadela. Se trata de un impresionante recinto fortificado que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1961.

Construida en el siglo XVI para proteger la villa de ataques marítimos, la ciudadela reúne en su interior restos de distintas épocas.

Ciudadela de Roses. Turismo de Roses.

Pasear por ella es viajar por más de 2.000 años de historia: desde los vestigios de la colonia griega de Rhode hasta estructuras medievales y modernas.

Sus murallas abaluartadas, perfectamente conservadas, son uno de los grandes atractivos culturales de la Costa Brava.

Conjunto megalítico

Otra de las joyas patrimoniales de Roses es el conjunto megalítico que se extiende por las montañas cercanas. Entre los senderos, aparecen dólmenes y menhires que evidencia la presencia humana en la zona desde la prehistoria.

Destaca el Dolmen de la Creu d'en Cobertella, que está considerado como uno de los más grandes de Cataluña. Estas construcciones milenarias añaden incluso un componente mágico al paisaje.

Dolmen Creu d'en Cobertella. iStock

Al hablar de Roses no podemos pasar por alto su relación con el mar. El municipio posee más de 12 playas y calas para todos los gustos. La extensa playa de Roses, de arena fina y aguas tranquilas, es perfecta para familias.

A ella se suman rincones más íntimos y salvaje como Cala Montjoi, Cala Jóncols o Canyelles Petites, donde el paisaje rocoso y las aguas cristalinas muestran la cara más espectacular de la Costa Brava.

Refugio de famosos

Han sido numerosos los famosos que han elegido Roses para disfrutar de sus vacaciones. Muchos de ellos se han alojado en el hotel Vistabella, un hotel de cinco estrellas que puede presumir de unas magníficas vistas a la bahía.

Aquí se ha alojado el exfutbolista del Barça, Leo Messi junto a su familia. Además, Javier Bardem y Penélope Cruz intentaron camuflar su amor allí, aunque los paparazzi se lo impidieron retratándoles en pleno chapuzón en las aguas de Roses.

elBulli, el museo de Ferran Adrià está muy cerca de Roses.

En otra de sus visitas a este bello lugar de la Costa Brava, el matrimonio llevó a la pareja formada por Eva Longoria y Eduardo Cruz, hermano de Pe, cuando se decía que estaban juntos.

Muy cerca de Roses se encontraba el mítico El Bulli, el restaurante de Ferran Adrià que revolucionó la alta cocina mundial. Situado en Cala Montjoi, obtuvo tres estrellas Michelin y fue considerado durante años el mejor restaurante del mundo. Hoy día es un museo.

Por último, Roses ofrece una destacada oferta gastronómica vinculada al mar, con restaurantes donde el pescado fresco y el marisco son los grandes protagonistas.

El puerto pesquero mantiene viva la tradición marinera del pueblo y añade autenticidad a su ambiente mediterráneo. Al caer la tarde, el paseo marítimo se llena de viajeros que buscan contemplar uno de los atardeceres más bonitos de toda la bahía.