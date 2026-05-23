Núria Marín: "No descarto volver a Telecinco. La vida da muchas vueltas. No cierro la puerta a nada"

"El programa está muy guay. Estoy súper feliz". Así de entusiasmada se muestra Núria Marín al hablar con EL ESPAÑOL de su nuevo reto profesional, un programa para la cadena estatal que supone su regreso a la televisión.

La periodista se pone al frente de Lo que pasó, pasó, producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media.

El formato se estrena este domingo, 24 de mayo, a las 20:00 horas en RTVE Play, y después de Zero Dramas (a partir de las 00:30 horas) en La 2. En él se sumerge de lleno en el salseo, la cultura pop y los personajes del corazón.

Todo ello bajo su personalísimo sello: su característico tono desenfadado y crítico. Ese que tiene enganchados a más de un millón de seguidores en las redes sociales, donde analiza la actualidad de la crónica social bajo el título Royal salseo.

"Estoy encantada con este proyecto", reconoce. No es para menos. El espacio le brinda la oportunidad de ponerse nuevamente frente a las cámaras siendo fiel a sí misma: haciendo gala de su lenguaje tiktokero, su discurso ágil y veloz y su divertida forma de contar las noticias.

Núria Marín, con algunos colaboradores de 'Lo que pasó, pasó´', su nuevo programa de RTVE Play. RTVE

"Este programa es como un espejo"

En cada una de las 8 entregas, la presentadora introducirá un tema y un interrogante, a partir del cual se construirá un relato que mezcla entretenimiento, contexto e historia.

Cada programa reflexiona sobre el impacto social de personajes de muy diversos ámbitos y épocas. Desde reinas de la televisión de los años 90 a actores, estrellas de la música, influencers, deportistas o comunicadores. Figuras relevantes para la Generación Z, pero también icónicas hace 20, 30 o 50 años.

Lo que pasó, pasó, señalan desde RTVE, "no se limita a examinar el presente". También "se sumerge en el pasado para entender cómo se han configurado los estereotipos" de la sociedad. "Es un paseo a lo largo del tiempo", explica a este diario.

"En nuestro país hay patrones sociales, como el machismo o el clasismo, que no cambian con los años"

"Este programa es como un espejo... Es mirarnos al espejo, pero le hemos puesto un poquito de color rosa para que sea un poco menos duro. Y es que repetimos muchos patrones a lo largo de la historia", añade la comunicadora catalana.

¿A qué patrones se refiere?

Pues, por ejemplo, a patrones sociales como el machismo, como el clasismo. A lo largo de los años se repiten muchas cosas en nuestro país. Cosas que no cambian.

Entre los invitados a Lo que pasó pasó se encuentran Soy una pringada, Boris Izaguirre, Samanta Villar, o Chelo García Cortés. Esta última por cierto, ha revelado a este diario que usted la llamó personalmente para contar con ella. Y la ha puesto por las nubes.

Es que yo a Chelo también la quiero un montón. Es una grandísima profesional. Y, además, es muy culta. Y es que hay como una cosa en este sector... Parece que los que nos dedicamos a la prensa del corazón somos unos frívolos, superficiales y que somos menos periodistas que el resto, ¿no?

"Con las redes sociales se gana más dinero que en televisión si tienes una comunidad importante"

Pero este programa también quería reivindicar el corazón desde ese punto de vista y demostrar que el corazón también es cultura y permite dar paso a hablar de sociedad, de antropología y de cosas mucho más profundas.

Chelo, que lleva muchísimos años trabajando, ha conocido a muchísima gente y ha vivido muchísimas cosas, es una persona con un gran discurso. Y en cuanto le dimos forma al formato tuve clarísimo que tenía que estar.

Nuria, en estos años trabajando en corazón, ¿qué ha aprendido de la vida de los demás?

He aprendido muchas cosas: que los ricos también lloran y que al final, seas rico o seas pobre, todo el mundo se mueve por las mismas cosas. La gente se mueve por amor, por odio o por dinero. Todo el mundo, absolutamente, de cualquier clase social.

Núria Marín se pone al frente de 'Lo que pasó, pasó', en RTVE Play. RTVE

¿Cuándo y cómo surgió este proyecto con RTVE?

Empezamos a trabajar en el proyecto mucho antes... Lo presentamos a la cadena hace tiempo ya. Como trabajas con cualquier productora... Había un interés en hacer algo conmigo y nos pusimos a trabajar en el proyecto. Lo presentamos hasta encontrar lo que la cadena también quería emitir.

El proceso ha sido algo como muy orgánico. Algo como 'queremos hacer algo contigo', de hacer propuestas, y aquí estamos.

Recientemente ha confesado que ha logrado ingresar interesantes cantidades de dinero gracias a su labor en las redes sociales.

No es que gane dinero con Instagram, sino con las campañas que hago gracias a las redes sociales. En ese sentido, la publicidad de toda la vida siempre ha estado mejor pagada que trabajar en un programa. Pero eso también sucede en televisión.

"Parece que los que hacemos salseo somos frívolos y superficiales, pero el corazón también es cultura"

Tú habla con cualquier profesional de la tele y seguramente gana más dinero con la publi que con los programas. A menos que tenga un contrato de cadena, aunque creo que cada vez eso se da menos.

Sí es cierto que con las redes sociales se factura mucho dinero. Si tienes una comunidad importante, en este momento sí que quizás se gana más dinero en redes que en televisión.

¿Ha recibido alguna oferta para regresar a Telecinco?

No. A día de hoy no no no he recibido ninguna oferta de Telecinco, pero no lo descarto. Yo no descarto volver en algún momento a la cadena. No cierro la puerta a absolutamente nada porque todo es cíclico.

Una cosa que he aprendido en Lo que pasó, pasó que todo es cíclico. Entonces, puede pasar cualquier cosa. La vida da muchísimas vueltas.

¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que tengo algo que es bueno y malo a partes iguales. No tengo rencor a nada. Todo está bien en mí. Por mi parte, no sé... No me han llamado, y tampoco estoy esperando a que me llame Telecinco, pero pero por mi parte está todo bien, así que no descarto nunca nada.

Núria Marín, con algunos de los invitados de 'Lo que pasó, pasó'. RTVE

¿Cuál es su relación actual con sus excompañeros de La familia de la tele?

Tengo una relación buenísima con ellos. De hecho, ahora he quedado con algunos de ellos porque voy a Directo al grano a promocionar el programa y muchos compañeros de La familia de la tele están allí trabajando.

Actualmente tengo relación con muchísimos compañeros. Por ejemplo con Inés Hernand me llevo súper bien. Hicimos juntas la alfombra roja de los Goya, de hecho ahora acabo de estar con ella.

"Tengo una relación buenísima con mis excompañeros de 'La familia de la tele'. Con Inés Hernand me llevo súper bien"

¿Se lleva igual de bien con todos?

A algunos los veo más que a otros. Con Aitor Albizua no he coincidido más, pero sí que nos hemos mensajeado y súper bien... Con Lydia Lozano también me llevo bien. Lydia, ¿estaba también o no estaba en La familia de la tele? Ay, sí. Sí estaba. Es que no me acuerdo de algunas... Sí que estaba, sí que estaba.

También me escribo muchísimo con Chelo García Cortés. Y, por supuesto, con Javi Hoyos. Y con compañeros de detrás de las cámaras que son parte de mi familia porque llevo 1.000 años trabajando con ellos y tengo una relación fluida y de amistad desde hace muchísimo tiempo.

"Televisión Española apuesta por captar al público joven, que no le gusta ver la tele porque está enganchado al móvil"

Televisión Española apuesta cada vez más por formatos -y rostros- más desenfadados. ¿Se siente en sintonía con esa línea de trabajo?

La tele tiene que evolucionar. Creo que Televisión Española ha apostado por intentar captar a ese público más joven que no le gusta tanto ver la tele porque está enganchado al móvil y a las redes sociales. Es una televisión que intenta innovar y probar cosas.

Un ejemplo de esto es cuando ficharon a Broncano. Es un perfil súper transversal. Y esa parte es divertida. Y es que hacer televisión es un arte. Así, tal cual. A veces parece que se nos olvida que que la televisión es información de entretenimiento.

A mí me gusta que experimenten, que prueben formatos y que los compren de fuera, que prueben cosas, que hagan programas originales. Me gusta mucho esta línea. Y, sobre todo, que me hayan fichado a mí.