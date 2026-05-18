La productora de Ana Rosa, a la conquista de la ficción: "Nuestro objetivo es trabajar para todas las televisiones"

Xelo Montesinos y Ana Rosa Quintana son uña y carne desde que sus caminos se cruzaran hace más de 30 años. El programa de Antena 3 Sabor a ti puso la primera piedra de una relación profesional que siempre ha ido de la mano en la trayectoria de la presentadora en televisión.

La valenciana ejerce como la consejera delegada deUnicorn Content, productora que fundó en 2017 tras su salida de Cuarzo.

La compañía que preside Ana Rosa es la que más horas produce en televisión, pues suyo fue el 19,3% del pastel en 2025. O, en otras palabras: una de cada cinco horas llevaban su sello.

La productora ocupa mayoritariamente la parrilla diaria de Telecinco con El programa de Ana Rosa, Vamos a ver y El tiempo justo, a lo que hay que añadir las 5 horas de los sábados y domingos de Fiesta; y el matinal que presenta María Rey en Telemadrid, 120 minutos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Unicorn no solo se ha volcado en los magacines, seña de identidad de la empresa. Ahora también se ha lanzado a la conquista de la ficción.

Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content. Cedida Unicorn Content

Lo hizo primero con El Marqués, su primera serie original para Telecinco, eso sí, tras haberse hecho cargo de la segunda y tercera temporada de Desaparecidos.

"Como toda productora que aspira a crecer, no solamente queremos ampliar el negocio, también diversificarlo en todos los sentidos", asegura Montesinos en una entrevista exclusiva que ha concedido a EL ESPAÑOL.

"Desaparecidos fue un encargo, muy bien producido, pero con El Marqués se dio un salto cualitativo", dice Xelo sobre esta serie inspirada en el crimen de Los Galindos.

Y lo cierto es que tuvo un rendimiento muy positivo. Los seis capítulos protagonizados por José Pastor y Víctor Clavijo promediaron un 11,4% de share, un dato por encima de la media de la cadena.

"El Marqués es el perfecto ejemplo de lo que queremos hacer con la ficción en Mediaset. Dar prioridad a la calidad sobre la cantidad", explicaba en su día Ghislain Barrois, director de la División de Cine y Ficción.

En Mediaset quedaron tan satisfechos con el resultado, que pronto encargaron una segunda temporada, El Marqués 1985, cuya grabación acaba de concluir en Navarra con José Pastor de nuevo en el reparto, al que se han unido Fran Perea, Jorge Usón o Gonzalo de Castro.

Gonzalo de Castro en la grabación de 'El Marqués 1985'. Mediaset España

Como en la primera, la historia está basada en un hecho real que "conmocionó a la sociedad de la época": la desaparición de Santiago Corella 'El Nani'. Esta nueva tanda, es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content. "Un pasito más en la diversificación", apunta Montesinos.

Antes, no obstante, llegó su segunda serie para Telecinco: Marusía. Vientos de Honor. Protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, narra el paso de tres estudiantes por la Escuela Naval Militar de Marín, la institución militar donde se formó la princesa Leonor.

"La idea surge a partir de las charlas que tenía con Manuel Villanueva [exdirector de Contenidos de Mediaset] sobre Galicia y el momento que vivíamos como productora de actualidad con la enseñanza de Leonor en la Escuela Naval", explica Xelo, que, tras recordar el clásico Oficial y caballero, apostó por la mujer como protagonista.

"Se están haciendo muchas series de ficción de jóvenes, pero queríamos buscar la parte aspiracional, tener un objetivo con todo lo que supone en una escuela que, a priori, es muy cerrada", agrega. "No estamos hablando de una universidad o un instituto".

"Con la segunda temporada de El Marqués y con Marusía hemos consolidado Unicorn como marca de ficción" Xelo Montesinos

Grabados en Galicia, los ocho capítulos de Marusía. Vientos de Honor ya están listos para que Telecinco los estrene. "Con la segunda temporada de El Marqués y con Marusía hemos consolidado Unicorn como marca de ficción", apunta Xelo Montesinos.

De forma paralela, la productora de Ana Rosa tiene en manos otra serie después de hacerse con los derechos de la novela de Cristina Araújo Gámir Mira a esa chica.

Miquel Fernández, Lucía Jiménez y Alfonso Bassave protagonizan 'Marusía. Vientos de Honor'. Jaime Olmedo

Galardonada en 2002 con el premio Tusquets Editores de Novela, narra la historia de Miriam, víctima de una violación múltiple. El proyecto está siendo "redefinido" tras darle una "nueva mirada": "¿Qué vale la pena? ¿Hacer 3 o 6 capítulos? ¿Convertirlo en una miniserie o en una película? Estamos en ese proceso", explica.

"Lo tenemos prácticamente terminado y lo queremos presentar el año que viene, que es cuando se cumple el décimo aniversario del caso de La Manada", continúa Montesinos, aclarando que esta ficción todavía no tiene ventana de emisión.

La actualidad como ADN

En todos estos proyectos tienen el mismo ADN. "Nos encanta contar historias. La actualidad la vivimos en primera persona, así que queremos seguir por aquí: contar historias basadas, inspiradas o cercanas a la realidad".

"Desde que empecé a trabajar con Ana Rosa en 1998, no hemos dejado de vivir la actualidad. Y lo que antes era actualidad, ahora es historia", cuenta.

Imagen de 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof', de HBO.

"Cuando vemos algo que tiene algún tipo de proyección, bien en ficción o documental, nos ponemos en marcha. ¿Cómo no íbamos a intentar recuperar a Dolores Vázquez?", dice Xelo sobre la docuserie Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof que produjo Unicorn para HBO.

Aunque Unicorn Content es una de las productoras fetiche de Telecinco -está participada por Mediaset-, su CEO confirma su intención de producir para todas las ventanas posibles, incluyendo Televisión Española y las plataformas de streaming. Eso sí, con la excepción de Antena 3.

"Estuve moviendo muchísimo tiempo 'La isla de las tentaciones' cuando estaba en Cuarzo, pero no me lo compraban" Xelo Montesinos

"Nosotros siempre vamos a presentar proyectos a todas las televisiones: autonómicas, TVE, plataformas...Nuestro objetivo es trabajar para todas las que podamos trabajar. A veces es más fácil, otras es más complicado".

En Unicorn Content también están dispuestos a abrir el abanico a otro tipo de formatos. "En la medida que podamos, por supuesto", asegura Xelo, que recuerda que ella fue la intentó vender La isla de las tentaciones cuando estaba en Cuarzo. "Lo estuve moviendo muchísimo tiempo, pero no me lo compraban".

"Nuestra idea es trabajar en todos los ámbitos. Si creemos por un formato, apostaremos por él", zanja.