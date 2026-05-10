El pueblo ideal para recorrer a pie: Conjunto Histórico, 6 playas con Bandera Azul y escenario de una serie de Netflix

La llegada del buen tiempo implica que buena parte de la gente esté pensando en hacer una escapada. Y, en estos meses del año, con el verano a la vuelta de la esquina, la playa suele ser uno de los destinos favoritos.

Pues bien, a solo 32 kilómetros al norte de Alicante y muy cerca de Benidorm, en la comarca de la Marina Baixa, se encuentra un pueblo que no ha perdido su tradición pesquera con el paso de los años: Villajoyosa.

Se trata de un municipio de aproximadamente 34.000 habitantes, si bien la población se multiplica en verano, porque sus playas la convierten en un reclamo turístico del litoral mediterráneo.

Playas sostenibles

El municipio, por cierto, acaba de revalidar en 2026 las seis Banderas Azules en sus playas: Centro, Bol Nou, La Caleta, Paradís, El Torres y Varadero. Se trata de un reconocimiento que certifica la pureza de sus aguas y la calidad de sus servicios.

Pero Villajoyosa es mucho más que playa. Perderse por las calles del casco antiguo es zambullirse en un laberinto cromático que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 2023.

Paseo marítimo de Villajoyosa. iStock

Sus casas colgantes de colores son el emblema de este pueblo marinero que pintaba las fachadas de sus hogares con la pintura de sus barcas. Así, desde el mar, los pescadores podían localizar la suya.

Villajoyosa, además, conserva el trazado medieval, la Iglesia-Fortaleza de la Asunción, un templo del siglo XVI de estilo gótico levantino tardío, y los restos de la muralla del siglo XVI.

Museo del chocolate

Por otra parte, todo aquel que visite esta localidad notará cierto aroma dulce. Es completamente normal oler a cacao mientras se patea el pueblo. Y es que, Villajoyosa es la capital del chocolate en España.

Aquí se ubica la fábrica de Chocolates Valor. Fundada en 1881 por Valeriano López Lloret, es un referente de calidad artesanal y una visita obligatoria al turista más goloso.

Museo del Chocolate en Villajoyosa. Turismo de La Vila Joiosa

Su sede en Villajoyosa alberga un museo donde se explica el proceso de fabricación del chocolate.

Los visitantes, además, pueden recorrer la historia del cacao, ver maquinaria antigua, las instalaciones actuales y disfrutar de una degustación.

Es una excursión perfecta para ir con niños.

Escenario de 'Alba'

La luz brillante de la Costa Blanca y la arquitectura singular de Villajoyosa no pasaron desapercibidos a los responsables de la serie Alba para hacer de este lugar un personaje en sí.

Protagonizada por Elena Rivera, la ficción bebía del espíritu del exitoso drama turco Fatmagül. Y lo cierto es que, tras su paso primero por Atresplayer y Antena 3, fue con su salto a Netflix cuando acabó convirtiéndose en todo un pelotazo.

Escena de la serie 'Alba' con Elena Rivera en el paseo marítimo de Villajoyosa.

Quienes hayan visto la ficción reconocerán de inmediato la Playa del Bol Nou, donde se grabaron escenas clave, o los callejones empedrados que sirven de telón de fondo para la trama.

Con mucha frecuencia, también se divisa el paseo marítimo de Villajoyosa. Otras de las localizaciones de Alba fueron los acantilados del parque natural Serra Gelada y Finestrat.

El contraste entre la belleza idílica del lugar y la crudeza de la historia de la serie creó una atmósfera visual que ha llevado a atraer a miles de turistas curiosos por pisar esos escenarios.