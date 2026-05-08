Eva González: "La Voz' también era líder cuando Antena 3 no lo era. Uno se acostumbra un poco al éxito y es muy agradable"

Eva González dice sentirse una "gran afortunada" por tener entre manos un killer format como La Voz. Un"caramelito" que le permite sacar todas las presentadoras que lleva dentro, a medida que el talent de Antena 3 va avanzando de fase.

No lo tuvo fácil cuando la andaluza cogió las riendas de un programa que venía de triunfar en Telecinco con Jesús Vázquez. Ocho años después, La Voz sigue siendo una de las franquicias más exitosas que tiene Atresmedia.

"La Voz también era líder cuando Antena 3 no lo era. Uno se acostumbra un poco al éxito y es muy agradable", dice, con mucho orgullo, la andaluza en su entrevista con EL ESPAÑOL.

"Supone muchísimo que confiasen en mí en aquel fichaje", asegura de aquel movimiento que sacudió el tablero televisivo, dejando MasterChef después de seis temporadas.

Y aunque las grabaciones de las diferentes ediciones de La Voz la dejan pocos huecos en su agenda, Eva asegura que le "encantaría" conducir otro formato: "Mientras yo crea en el programa que me ofrezcan, ahí estaré".

¿Cómo definirías esta edición de La Voz Kids?

Es la edición más estratégica de todas. Les hemos dado ingredientes nuevos a los coaches, porque todos quieren las mejores voces para su equipo.

¿Cómo por ejemplo?

El súper bloqueo, que ya lo conocíamos en La Voz adultos. También el botón de arrepentimiento como novedad este año.

Por otro lado, tenemos al 'Mona', El Monaguillo [será el anfitrión de los niños], que viene a tranquilizar, aunque no sé si los pone un poco más nerviosos también con sus locuras.

Eva González, en el centro, junto a los coaches de la séptima edición de 'La Voz Kids': Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena.

¿Qué tal el debut de Ana Mena?

Muy bien. Es la más empática de todos. Entre que lo tiene muy reciente porque es muy joven y que ella también ha sido una niña prodigio, que yo recuerdo verla toda la vida en Canal Sur con Abraham Mateo....

El programa le ha removido mucho lo que ella ha sido y todo el camino que esa niña ha vivido hasta llegar a ser la estrella que todos conocemos.

Con el retraso que está sufriendo el prime time, ¿te tranquiliza un poco ir en la noche de los sábados?

Es que hay momentos en los que ya parece que estamos haciendo un late. Empezar a las once y pico de la noche...

Eso fue lo que pasó con el programa que teníamos Roberto Leal, Iñaki López y yo [López y Leal contra el canal]. Había momentos en que empezaba el programa a las once y media o doce menos cuarto de la noche, y ahí la gente entre semana ya está en la cama.

Con La Voz estamos un poco cubiertos, tanto en La Voz Kids como en el adultos, porque lo tenemos los viernes. Por esa parte nos deja un poco más tranquilos, sí.

No ya por la audiencia en sí, porque yo no soy una loca de las audiencias, pero sí que me gusta que la gente lo vea porque hay mucho trabajo detrás.

La presentadora Eva González. Atresmedia

¿Qué te pica el gusanillo para repetir año tras año en La Voz?

Yo soy una gran afortunada. ¡Es que tengo un formatazo entre manos! Me darían un susto tremendo si un día me dicen que no lo voy a presentar más. Me agarraría al sillón y diría '¡no me echéis, no me echéis!'.

Ten en cuenta que era un formato que ya se conocía y que estuvo unos cuantos años en otra cadena con otro presentador. Entonces, cuando te enfrentas a un reto así, no sabes cómo se lo va a tomar la gente, si es un formato que ya está quemado y no va a funcionar en otro canal.

Y la verdad es que no, que La Voz sigue siendo líder de audiencia a pesar de tantos años y yo no pierdo el nervio del respeto al formato.

"Me darían un susto tremendo si un día me dicen que no voy a presentar más 'La Voz'

¿Uno se acostumbra a ser líder? ¿Es fácil estar en Antena 3, que suma 21 meses como cadena más vista?

Nosotros llevamos muchos años con La Voz y también éramos líderes cuando Antena 3 no lo era. Uno se acostumbra un poco al éxito, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Es muy agradable, oye.

Estoy agradecidísima, porque a pesar del paso del tiempo, el formato no se ha quemado todavía. Es un gran formato en el que se pone muchísimo de parte de todo el equipo. Y Antena 3 también pone muchísima carne en el asador y yo estoy encantada de que sigamos ahí.

La presentadora Eva González.

¿Qué supone la confianza que deposita en ti Atresmedia?

Para mí supone muchísimo que confiasen en mí en aquel fichaje, cuando me llevaron de La 1 a Antena 3. El sueño de cualquier presentador es poder presentar un formato tan bonito, que te deja ser tantos presentadores en uno.

Según va avanzando la fase del programa yo también voy cambiando la manera de presentar. Y eso para mí es muy bonito, es un caramelito de programa.

Al hilo de los robos de los coaches de La Voz, ¿han intentado ficharte de otras cadenas en este tiempo?

Yo es que me siento muy cómoda en la cadena. Es mi casa.

"Estaría encantada de presentar otro formato. Yo soy presentadora, no soy una presentadora de La Voz solo"

¿Te gustaría que Antena 3 te diera más programas aparte de La Voz?

Me queda poco tiempo para presentar otros formatos porque La Voz se alarga mucho en los meses. Dependiendo de la fase en la que estamos vamos cambiando el plató, tenemos grabaciones aparte también... y me deja poco tiempo.

Pero yo sí, estaría encantada de presentar otro formato. Yo soy presentadora, no soy una presentadora de La Voz solo. Mientras yo crea en el programa que me ofrezcan, ahí estaré.

Antonio Orozco, Edurne, Luis Fonsi y Ana Mena en 'La Voz Kids'.

En el pasado presentaste MasterChef. ¿Qué te parece la renovación que ha habido tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera?

Me pilló totalmente por sorpresa, yo no lo sabía. Lo primero que hice fue levantar el teléfono y decirle 'Samy, ¿qué ha pasado?'.

Los jueces llevan muchísimos años ahí y la evolución de cada uno de ellos es distinta. A Samantha le apetecía hacer otro tipo de cosas y oye, genial. Al formato no le viene mal tampoco. porque renueva caras.

"Me pilló por sorpresa la salida de Samantha de 'MasterChef'. Al formato no le viene mal porque renueva caras"

¿Te veremos algún día de vuelta como concursante?

No. Rotundo, contundente. No sabes lo difícil que es ser concursante de MasterChef. Es súper complicado. Es nivel de exigencia muy alto... y aparte que a mí se me da fatal la cocina.

Además, los que entran en MasterChef no pueden hacer otra cosa porque no te da tiempo absolutamente a nada, vives por y para MasterChef. A mí me echarían en la primera semana.

La última. ¿Qué esperas de las elecciones andaluzas de la próxima semana?

Yo espero que la gente vaya a votar. Espero que todo el mundo acuda a las urnas porque creo que es el derecho y el deber que tenemos todos los andaluces. Me da igual el color político que tengan, pero que sí que vayan a las urnas y ejerzan su derecho como ciudadanos al voto.