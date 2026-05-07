Lolita Flores: "Yo soy pájaro de noche. Aunque me meta en la cama a las 10, hasta las 2 o 3 no me quedo dormida"

A sus 67 años, Lolita Flores no solo es toda una institución en el mundo del espectáculo y de la televisión. La popular juez de Tu cara me suena también es un referente de cómo envejecer con honestidad.

Lejos de las agotadoras rutinas de gimnasio o las dietas de moda para quemar grasa, la mayor de los Flores sigue un manual de vida basado en la genética. ¿Su secreto? Escuchar lo que le dice su cuerpo.

El ritual de Lolita comienza tarde, ya que no es muy amiga de los madrugones. Su secreto de salud más famoso es su "antibiótico natural": un diente de ajo crudo en ayunas.

"Llevo media vida tomándome un diente de ajo cada mañana. Es mi medicina. Lo trago como una pastilla para que no repita, y te aseguro que me mantiene el sistema inmune a raya".

A esta rutina especial le acompaña un desayuno cargado de energía: tostadas con miel y canela, junto a leche de avena.

De esta forma, se eliminan los lácteos para evitar inflamaciones.

"Ahora no como carnes ni lácteos, sino leche vegetal, pollo, pavo, huevo...", confiesa la televisiva, a quien la báscula no le condiciona su día a día: "Me gusta cuidarme, aunque no vivo pendiente de la báscula".

Descanso nocturno

Otra de las claves fundamentales de la buena salud que goza la artista es su descanso. Por encima de cualquier crema cara, el sueño es su mejor poder reparador.

"Mi mejor truco de belleza es dormir. Yo no madrugo si no es por obligación. El cuerpo necesita regenerarse y, a mi edad, el descanso es lo que me mantiene la cara en su sitio y la energía para aguantar dos horas de función de teatro".

Eso sí, su ritmo vital no es el habitual. "Yo soy pájaro de noche, y aunque me meta en la cama a las 10, hasta las 2 o las 3 no me quedo dormida", asegura.

Como curiosidad, Lolita siempre viaja con su propia almohada a todos los hoteles, asegurándose así que todo sea perfecto para una desconexión total.

La rutina de la cantante de Sarandonga también incluye un cóctel de suplementos que ella misma ha detallado.

Toma magnesio y Omega 3 para las articulaciones y el corazón. Para combatir el envejecimiento celular, Lolita tira de resveratrol, el antioxidante derivado de la uva para combatir el envejecimiento celular.

Y, como se decía líneas más arriba, Lolita pasa de ir al gimnasio. Su deporte son las tablas. "El teatro es mi gimnasia, ahí pierdo los kilos y gano la vida", afirmó.

La madrileña, no obstante, no es amiga de los bisturís ni de radicales transformaciones: "Todavía no me he hecho ningún lifting, ni soy amiga de los quirófanos".

En resumen, Lolita tiene como filosofía de vida cuidarse lo justo para poder disfrutar al máximo de su familia, en especial sus nietos, y su público.

Se podría decir que la clave de Lolita para mantenerse joven no está en seguir tendencias, sino en conocer los límites y respetar las horas de sueño.