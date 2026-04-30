Ana Rosa Quintana, sobre su cáncer: "No tuve miedo en ningún momento, siempre pensé que me iba a curar"

Contaba Daniel Guzmán a EL ESPAÑOL que la sinceridad de los 30 reporteros con Trastorno del Espectro Autista de 100% Únicos le había devuelto la suya.

Y no resulta nada extraño, porque las preguntas que lanzan a los invitados del programa, que se estrenó este miércoles en Cuatro con un buen 5,9% de share, generan unas conversaciones repletas de emoción y sinceridad.

Esto fue lo que ocurrió con Ana Rosa Quintana, 'madrina' de la segunda tanda del programa producido por Shine Iberia.

La presentadora de Telecinco se enfrentó sin ningún tipo de cortapisa a todas las cuestiones. Una de ellas estaba relacionada con uno de los peores momentos de su vida: cuando en 2021 le diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez. Así lo anunció en su programa.

"¿Qué fue lo que te dio fuerzas para afrontarlo?", preguntó Carlos, uno de los chicos. "La familia y mis compañeros, porque esto siempre ocurre de un día para otro. Tú estás bien, estás en una revisión y de repente te dicen 'tienes cáncer y además un cáncer complicado, de mama", respondió ella.

La comunicadora aseguró que "no he tenido miedo en ningún momento" y que "siempre he pensado que me iba a curar". "Estamos en manos de la ciencia y de Dios", agregó.

Ana Rosa, a continuación, confesó el apoyo recibido de sus compañeros de cadena. "Todos los días, durante 11 meses que yo estuve de baja con la quimioterapia, la radioterapia, intervenciones... Joaquín Prat, Patricia [Pardo], Ana Terradillos... me mandaban un mensaje".

"Me he sentido muy arropada y muy cuidada por mi familia", aseguraba.

Después, Raúl, otro de los reporteros de 100% Únicos, quiso saber por qué hizo público el segundo diagnóstico y no el primero.

Ana Rosa contestó que decidió hacerlo así porque el primer diagnóstico estaba en "un estadio en el que todavía era dudoso si se consideraba cáncer o no".

"El segundo ya era más complicado y, además, me tenía que dar quimio", dijo emocionada. "Yo creo que está bien retirarse y cuidarse". Y así hizo, Ana Rosa estuvo lejos de los platós de Mediaset durante 11 meses para centrarse en su recuperación.

Por último, la presentadora de Telecinco quiso lanzar un importante mensaje: "Hay muchas mujeres que nos están viendo y que posiblemente estén en ese momento, o tengan cáncer o lo hayan tenido en su familia, y es importante que vean que, gracias a Dios, muchos se curan".