Juls Janeiro, el fichaje bomba de Antena 3: por qué pega ahora el salto a la televisión la hija de Jesulín y Campanario

Es la noticia bomba del día (y del mes) en televisión. Antena 3 ha confirmado que Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, forma parte del casting de La Caja Amarilla, la adaptación española de The Box.

Se trata de un game show en el que 12 famosos se enfrentarán a inesperados desafíos al salir de las cajas amarillas en las que se encuentran. Partirán sin instrucciones previas, pistas ni contexto.

Presentado por Manel Fuentes y bajo el sello de Fremantle (Mask Singer), se trata de uno de los formatos revelación en el panorama internacional.

El reality de competición ya ha arrasado con sus adaptaciones en Noruega, Dinamarca y Finlandia.

El casting de La caja amarilla se completa con un elenco variado: están confirmados Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago.

Personaje anónimo

El salto de Juls Janeiro a la televisión resulta, cuanto menos, sorprendente. La hija mayor del matrimonio había defendido durante años su anonimato, recurriendo incluso a la vía judicial para preservarlo.

En marzo de 2025 cuando un juez le reconoció el derecho a no ser un personaje público después de la gran popularidad que alcanzó al cumplir 18 años.

Fue a raíz de la demanda que interpuso Julia Janeiro a Mediaset España y Kiko Hernández, quienes fueron condenados a pagar una indemnización de 220.000 euros por haber vulnerado el honor, la intimidad y la imagen de la joven.

Pues bien, tan solo un año después, Julia Janeiro ficha por Antena 3. Da un paso al frente ejecutando un punto de inflexión al participar en un programa de máxima audiencia.

Jesulín, como Melendi, y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'.

Pero, ¿por qué la celebrity ha dado su 'sí' a Antena 3 para debutar en televisión?

Lo cierto es que tanto Jesulín de Ubrique y María José Campanario han encontrado en Atresmedia un hogar seguro, en el que se pueden mostrar tal y como son, huyendo de las polémicas por las que copaban las portadas del papel couché.

El camino empezó a allanarse con la participación del torero y de la odontóloga en El desafío, el formato producido por la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador.

También aparecieron en Emparejados, el programa de Proamagna de Joaquín y su mujer, Susana Saborido.

La Campanario, además, participó en la cuarta temporada de Mask Singer, emitida hace un par de años. Sorprendió a todos detrás de Oveja.

Recientemente, el de Ubrique dio un paso más allá en su relación con el grupo de San Sebastián de los Reyes al aceptar la oferta de Tu cara me suena, convirtiéndose en el concursante estrella de la edición número 13 del talent de Gestmusic.

La buena experiencia de la pareja ha llevado a convencer ahora a su hija Julia en su nueva aventura. Esto viene a confirmar que, su debut televisivo no podría haberse dado en otra cadena de televisión.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Juls está "muy ilusionada" con este proyecto desde el principio y ha aceptado dar el salto a la televisión porque confía en el tipo de entretenimiento que hace Atresmedia, algo que ha podido ver de primera mano con sus padres.

Eso sí, tanto la cadena como la productora llevaban meses detrás de ella.

Un fichaje que se ha hecho oficial este miércoles, 29 de abril, ante el inminente inicio de las grabaciones y para evitar cualquier tipo de filtración.

Impulso en redes

Por otra parte, La Caja Amarilla impulsará la carrera como influencer de Juls Janeiro.

Los creadores de contenido conocen bien el potencial de la televisión para ganar visibilidad, como ya han demostrado Marta Díaz, Pablo Castellanos, Gotzón o Daniel Illescas, entre otros, al saltar a los platós.

Juls Janeiro suma más de 250.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Su paso por La Caja Amarilla reforzará sin duda su imagen digital, abriéndole puertas a acuerdos con marcas top de moda y belleza.

No obstante, habrá que esperar unos meses para ver a Juls Janeiro en acción. No será antes del próximo otoño, pues el formato será una de las grandes bazas de Antena 3 para la próxima temporada.