Cambios en 'El Grand Prix': Gorka Rodríguez ficha como copresentador y un rostro causa baja del concurso de RTVE

Novedad importante en la nueva edición de El Grand Prix. RTVE ha oficializado este lunes, 27 de abril, el fichaje de Gorka Rodríguez en el equipo de presentadores.

El locutor de El Despertador, el programa de entretenimiento que emite cada madrugada RNE, se une al mítico concurso en calidad de copresentador, acompañando a Ramón García y Lalachus, que repite por segundo año consecutivo.

No obstante, quien causa baja del equipo de presentadores es Ángela Fernández. La periodista se incorporó a El Grand Prix el año pasado, en sustitución de Cristinini. Se encargaba de narrar las diferentes pruebas.

Gorka Rodríguez tiene la experiencia de haber presentado formatos como El cazador STARS, la versión con famosos del concurso que emitió La 1 en el pasado. En 2025 participó en El Grand Prix como padrino de L'Alborç, municipio de Tarragona.

A través de una nota de prensa, la cadena pública explica que su fichaje "supone un impulso para el formato, que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en un clásico".

Grand Prix.

El programa de EuroTV Producciones empezará esta semana la grabación de la nueva temporada. Se añadirán pruebas novedosas y sorprendentes, que se sumarán a las más tradicionales, como Los troncos locos o Los pingüinos matemáticos.

Los 12 pueblos escogidos para participar en la nueva edición son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

Cabe recordar que este año RTVE y El Grand Prix ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.

Un año más, El Grand Prix será uno de las grandez bazas de La 1 para su temporada estival.

El programa regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con una media del 12,4% de cuota de pantalla.