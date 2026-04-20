Doble alegría para TVE este fin de semana: La 1 arrasa con la final de la Copa del Rey y el estreno de 'Barrio Esperanza'

Mikel Oyarzábal, Mariona Terés y Alejo Sauras, en un fotomontaje de BLUPER. EFE y RTVE

Fin de semana redondo para Televisión Españolael de este 18 y 19 de abril y que supondrá un buen empujón en la media mensual de La 1.

La noche del sábado se saldó, in extremis, en la tanda de penaltis, con el triunfo de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

Con el partido, el primer canal de RTVE promedió un espectacular 37,3% de cuota de pantalla y 4.286.000 espectadores. La prórroga ascendió al 39,6% y los 4.705.000 seguidores.

Los lanzamientos desde los 11 metros marcaron un 45,5% y 5. 204.000 espectadores. En el programa previo, la actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026, fue seguida por un 15,2% del share y reunió a 1.162.000 televidentes.

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