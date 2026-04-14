La isla española donde Susana Guasch disfruta del verano: Patrimonio de la Humanidad y catedral gótica del S. XIII

Susana Guasch y una imagen de Menorca en un montaje de elaboración propia.

Susana Guasch es un rostro vinculado a la Champions League. La periodista barcelonesa de 47 años -los cumplió el pasado 27 de marzo- ya presentó el programa Champions Total cuando Antena 3 tenía los derechos de la competición.

Ahora, Susana es la presentadora del especial que emite Movistar Plus+ cada vez que hay jornada europea, como es el caso de esta semana, en la que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid se juegan el pase a las semifinales.

Cuando la temporada futbolística llegue a su fin, Susana Guasch se tomará un merecido descanso y, probablemente, viaje a su destino favorito: la isla de Menorca.

"Soy una enamorada de la isla. Con sol, lluvia, tramontana... de Menorca me gusta todo. Este verano hace 10 años que vengo", dijo en una entrevista para un medio local.

"Mis padres solían venir a casa de unos amigos, y un año nos convencieron a mi hermano y a mí para venir, nos quedamos maravillados".

La Mola de Mahón, en Menorca.

Susana Guasch se considera una "enamorada" del puerto de Mahón y de "todos los rincones de la isla".

El Camí de Cavalls, la Cala Fustam y la Cala Trebalúger son algunos lugares que menciona la comunicadora.

La isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023, un reconocimiento que le vino gracias a la Menorca Talayótica, su conjunto arqueológico prehistórico.

Construcciones como los talayots, las taulas y las navetas están repartidas por toda la isla. Son miles los restos arqueológicos los que existen, y que muestran cómo vivían los antepasados.

Puerto de Mahón

En cuanto al puerto de Mahón es uno de los mayores puertos naturales del Mediterráneo y ha sido fundamental en la historia de Menorca durante siglos.

Sus orígenes se remontan a la Antigüedad, si bien alcanzó un papel decisivo en el siglo XVIII. Hoy posee un gran valor comercial, naval y turístico.

De hecho, es aquí donde llegan los ferris procedentes de Denia, Mallorca, Ibiza y Formentera.

Por otra parte, la Ciutadella de Menorca es uno de los lugares más bonitos. Fue en el pasado la antigua capital de la isla. Hoy día, conserva un casco monumental, con calles estrechas, palacios señoriales y una gran vida cultural.

Entre sus lugares más populares están la Catedral de Menorca. La Catedral-Basílica de Santa María se construyó entre los siglos XIII y XIV, por orden de Alfonso III, tras la conquista cristiana de 1287, sobre los restos de una mezquita árabe.

Se trata de un edificio de estilo gótico catalán, si bien su fachada actual es neoclásica porque fue reformada en el siglo XIX. Su torre campanario conserva el antiguo minarete de la mezquita.

El puerto deportivo de Menorca y su catedral de fondo.

Otros lugares de interés son la Plaça des Born. Presidida por un obelisco del siglo XIX que recuerda el ataque turco de 1558 está rodeada de edificios históricos como el Ayuntamiento o el Teatro des Born. Aquí también se celebran las fiestas de San Joan.

En general, la isla de Menorca es perfecta para recorrerla en coche de alquiler o moto. Cuenta con más de 200 kilómetros de costa, calas de aguas turquesas y arena blanca.

Cala Macarella, Cala Turqueta, Cala Mitjana, Cala Galdana, Son Boy, Cala Pregonda y Cala Galdana son los enclaves más famosos para zambullirse en el Mediterráneo y disfrutar del sol.