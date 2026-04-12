El municipio español declarado Conjunto Histórico: un castillo del siglo XV, carreras de caballos y a menos de 1 hora de Cádiz

El pueblo español perfecto para desconectar está a menos de una hora de Cádiz. iStock

En la desembocadura del Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana, se sitúa una de las joyas monumentales más importantes de la provincia de Cádiz.

Se trata de Sanlúcar de Barrameda, de unos 70.000 habitantes y a unos 50 kilómetros de la capital, que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973 por su valioso casco antiguo y su legado nobiliario y religioso.

Su trazado histórico se estructura en dos grandes zonas: la parte alta, señorial, y la parte baja, marinera, unidas por empinadas calles que regalan vistas a las marismas y al Atlántico.

En la ciudad alta se concentran algunos de los principales monumentos: el castillo de Santiago, fortaleza gótica del siglo XV ligada a los duques de Medina Sidonia; el palacio ducal de Medina Sidonia, con sus jardines amurallados; y el palacio de los infantes de Orleans y Borbón, un elegante edificio rodeado de vegetación.

A ellos se suman templos como la iglesia de Nuestra Señora de la O, el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria o el convento de las Descalzas.

El Castillo de Santiago. Turismo de Sanlúcar de Barrameda

En la parte baja, la vida gira en torno a la plaza del Cabildo, punto neurálgico de terrazas y bodegas donde se degustan los vinos de la denominación de origen Manzanilla-Sanlúcar.

O el barrio marinero de Bajo de Guía, puerta de entrada al río y a Doñana. Desde aquí parten las barcazas al parque nacional y se disfrutan paseos al atardecer por la playa, escenario de las famosas carreras de caballos de verano.

También es imprescindible recorrer el paseo marítimo, acercarse al mirador de la iglesia de la Virgen de la Caridad y perderse por las calles altas para descubrir pequeñas plazas, patios y casas señoriales.

Pero Sanlúcar de Barrameda no son solo sus monumentos. La rica gastronomía, marcada por el mar y una huerta privilegiada, completa la experiencia en la localidad andaluza.

Los langostinos de Sanlúcar, considerados producto estrella, encuentran su templo en locales míticos de la zona de Bajo de Guía.

En estos bares, no suelen faltar las frituras de pescado, como las acedías, las puntillitas o los chocos; las papas de las arenas finas y los guisos marineros, siempre acompañados de una copa de manzanilla bien fría, vino ligero y salino que solo puede criarse en este pueblo gaditano gracias al particular microclima de la desembocadura.