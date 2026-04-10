Ilia Topuria: "En una separación, las dos partes sufren y mucha gente utiliza a los hijos como arma. Es un tremendo error"

Ilia Topuria fue el invitado de este jueves en 'El Hormiguero'. 7yAcción

Ilia Topuria fue el encargado de poner el broche a la semana en El Hormiguero. Este jueves, 9 de abril, el actual campeón de peso ligero regresó al programa de Antena 3 y, entre otras cuestiones, se sinceró por primera vez sobre su complicada separación de Giorgina Uzcátegui.

Pablo Motos no quiso evadir ningún tema, por lo que preguntó abiertamente acerca del divorcio por el que Topuria tuvo "que parar unos meses". "Para mí ha sido un ejemplo cómo has llevado todo el proceso, pero, ¿cómo ha sido sentir que todo se rompía?", quiso saber el conductor.

"Es una situación muy rara, muy complicada, y me ha cambiado mucho. Yo soy una persona que, cuando algo está fuera de mi control, intento aceptarlo y tirar para delante", aseguró el deportista.

Ilia asumió que "es muy duro vivir una situación así", si bien "no hay que olvidar quién eres y quién no eres". "Así que adelante, con la cabeza alta", remarcó.

El invitado del formato de 7yAcción destacó que el apoyo de su madre fue fundamental: "Cuando me preguntan qué he aprendido de esta situación, la respuesta es hacerle caso a mi madre".

“Es duro, pero al final nunca tienes que olvidar quién eres y quién no eres”, @Topuriailia se abre sobre su separación y cuenta cómo la ha afrontado #IliaTopuriaEH pic.twitter.com/k3yrWFd3I1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 9, 2026

"Las madres tienen una intuición especial y, cuando te dicen 'por ahí no es', es así, efectivamente. He aprendido a escuchar mucho a mi madre", comentó Ilia.

Según Topuria, "esto es un proceso en el que las dos partes sufren y mucha gente quiere castigar a la otra parte y utiliza a los hijos como arma", algo que señala como "un tremendo error".

Uzcátegui y Topuria se casaron en 2024 y tuvieron una hija, la segunda para el georgiano. Meses después, protagonizaron una ruptura protagonizada por demandas cruzadas, reproches legales y una denuncia por malos tratos que luego ella retiró.

Combate en la Casa Blanca

Más allá de su vida personal, Ilia Topuria y Pablo Motos abordaron el combate que disputará el luchador el próximo 14 de junio en la Casa Blanca, que supondrá uno de los grandes eventos deportivos del año.

Topuria se enfrentará al norteamericano Justin Gaethje ante 5.000 personas, coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos.

Motos apuntaba que los primeros minutos de los combates son los "más peligrosos". "Sí, la gente sale con muchísima tensión, con muchísima adrenalina y no miden la fuerza", corroboraba Ilia.

"A mí me gusta mantenerme defensivo y con golpes básicos, me gusta esperar a ver cómo se va desarrollando el combate, voy analizando al rival según se va moviendo", expuso el deportista.