Terremoto en Telecinco por la llegada de lo nuevo de 'La isla de las tentaciones': 'First Dates' se queda sin hueco en el access

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones' a la izquierda, y Carlos Sobera, de 'First Dates', a la derecha, en un montaje.

Cambios importantes en el horario de máxima audiencia de Telecinco de cara al último y decisivo trimestre de la temporada.

La cadena principal de Mediaset va a por todas estrenando la décima edición de La isla de las tentaciones, apenas tres meses después de concluir la novena.

El reality presentado por Sandra Barneda estrenará la nueva entrega el próximo lunes, 13 de abril. La emisión principal de La isla de las tentaciones será ese día, mientras que el canal continuará apostando por el programa en el access tanto los martes como los miércoles.

El desembarco del formato producido por Cuarzo hará que First Dates se quede sin hueco en el access. Hay que recordar que el programa de citas de Carlos Sobera saltó de Cuatro a Telecinco en enero después de que el grupo confiara su access a Horizonte de Iker Jiménez.

El dating show, que cumple 10 años, se reformulará a contenido de prime time que se emitirá la noche del miércoles (23:00), tras La isla de las tentaciones. Llevará por título First Dates Gourmet.

23.000 solteros y más de 11.400 citas: 'First Dates' cumple 10 años

Supervivientes, por otra parte, será el otro bastión de la parrilla semanal de Telecinco al copar un total de tres noches a la semana.

Los martes, con el Tierra de Nadie presentado por Ion Aramendi; los jueves desde la 21:45 con la gala principal pilotada por Jorge Javier Vázquez y los domingos con el Conexión Honduras con Sandra Barneda.

Así queda configurado el access y el prime time de Telecinco a partir de la próxima semana:

Lunes:

21:45: La Isla de las Tentaciones

Martes:

21:45: La Isla de las Tentaciones

23:00: Supervivientes. Tierra de Nadie

Miércoles:

- 21:45: La Isla de las Tentaciones

- 23:00: First Dates Gourmet

Jueves:

- 21:45: Supervivientes

Viernes:

- 21:45h: ¡De Viernes!

Sábado:

- 22:00h: Got Talent España

Domingo:

- 22:00h : Supervivientes. Conexión Honduras

Hay que añadir, además, que la parrilla de Cuatro no sufrirá ningún cambio. Esto quiere decir que Horizonte continuará siendo la oferta del canal en la franja del access de lunes a miércoles. Los jueves, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter se extenderá durante toda la noche.

Lo cierto es que no es baladí que Mediaset haya apostado por dar cancha nuevamente a La isla de las tentaciones en el access, pues se trata del producto que mejor ha funcionado en el tramo que rivaliza directamente contra El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.