Confirmado por laSexta: Alberto Chicote se convertirá en 'espía' de restaurantes al borde del colapso en su nuevo programa

laSexta tiene una misión inédita para su chef de confianza. La cadena de Atresmedia estrenará próximamente Servicio Secreto by Chicote, una nueva apuesta para su prime time que se sumará a otras novedades como Cara al show con Marc Giró o La noche de Aimar.

En esta adaptación del formato de Fox Gordon Ramsay's Secret Service, Alberto Chicote se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes que se encuentran al borde del colapso.

¿El objetivo? Ni más ni menos que ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

En nuestro país, el programa estará producido por Warner Bros. ITVP, la empresa responsable de First Dates, ¿Quién quiere ser millonario? o el propio Pesadilla en la cocina.

El grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes refuerza su confianza en el cocinero madrileño, que mostrará una faceta diferente tras proyectos como Top Chef, Pesadilla en la cocina, ¿Te lo vas a comer?, Fuera del mapa o Batalla de restaurantes, además de las Campanadas junto a Cristina Pedroche.

💥¿Estás preparado para ver a @albertochicote de una forma que no le habías visto nunca?



👉MUY PRONTO, en @laSextaTV pic.twitter.com/eUT4zGP6aF — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 12, 2026

La misión secreta de Chicote

Salvar un negocio de hostelería cerca de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible.

Más aún cuando los problemas están ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que esconden deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión...

Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote, que por primera vez se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, con plena nocturnidad y bajo el anonimato.

Cada misión de Servicio Secreto by Chicote comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación.

Foto promocional de 'Servicio Secreto by Chicote'. Atresmedia Televisión

Gracias a este topo, Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a su mirada.

Así, el comunicador de Carabanchel recorrerá distintos puntos del país para intervenir en una amplia variedad de establecimientos.

Desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.