No solo en Sevilla: la procesión del Domingo de Ramos a la que Antonio Banderas no falta a su cita desde hace 20 años

El fervor de la Semana Santa ya no es cosa de abuelas con mantilla y cofrades de toda la vida. Cada año, son más los rostros famosos que se enfundan las túnicas, se cuelgan la medalla y se pierden entre cirios y marchas como un nazareno más.

Cantantes, actores y presentadores hacen un parón en sus apretadas agendas para cumplir promesas o acompañar a sus vírgenes, dejando claro que, al menos durante unos días, el foco importante no son las cámaras de televisión.

En este contexto, hay una ciudad que se ha convertido en un escenario imprescindible de esta festividad religiosa: Málaga.

A la capital de la Costa del Sol va unido el nombre de Antonio Banderas. También en Semana Santa. Ya es toda una tradición ver al protagonista de La piel que habito o El zorro procesionar por las calles de Málaga el Domingo Santo desde hace 20 años.

El intérprete ejerce como mayordomo de María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Reales Cofradías Fusionadas. Por una promesa que hizo en el pasado, Antonio Banderas se hizo miembro de esta famosa cofradía.

María Santísima de Lágrimas y Favores.

La hermandad nació de la unión histórica de varias hermandades (Vera+Cruz, Azotes y Columna, Ánimas de Ciegos y Exaltación), con orígenes documentados en el siglo XVI, lo que la convierte en una de las corporaciones más antiguas de Málaga.

La cofradía tiene su sede canónica en la parroquia de San Juan Bautista, que es donde se bautizó de niño Antonio Banderas y dio el último adiós a sus padres. No obstante, en sus orígenes se encontraba en el Hospital de Santa Ana.

"Yo siempre llamo a la Semana Santa con las tres S: Semana Santa Solidaria. Esa es la semana del siglo XXI no hay otra", reconocía el actor de 65 años.

Y es que, desde su creación, y con datos a 2025, la fundación Lágrimas y Favores ha aportado más de 3,5 millones de euros a obras sociales.

Todo apunta a que la lluvia no hará acto de presencia este domingo y la Virgen de Lágrimas y Favores podrá pisar la calle, algo que no sucedió hace dos años por los intensos aguaceros que cayeron en Málaga.

La cofradía decidió suspender la salida minutos antes, pese a que los hermanos ya estaban vestidos con sus túnicas.

El actor se quedó dentro del templo consolando a hermanos y, especialmente, a los más pequeños, a los que explicó que “la Semana Santa es una metáfora de la vida: a veces toca lágrimas y a veces, favores”, jugando con el nombre de la imagen.

