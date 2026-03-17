Ni Chamartín ni Salamanca: la casa de 400 metros cuadrados donde vive Pedro Almodóvar en un exclusivo barrio de Madrid

Pedro Almodóvar y su barrio en un montaje de BLUPER Gtres/Gettyimages

Pedro Almodóvar es uno de los cineastas más reconocidos y aclamados del cine español. A lo largo de su trayectoria ha sabido construir una identidad cinematográfica muy personal, con un estilo visual y narrativo tan característico que basta con ver un fragmento de una de sus películas para reconocer inmediatamente su sello.

Su cine, marcado por el color, la intensidad emocional y los personajes complejos, ha convertido al director castellanomanchego en una figura clave de la cultura contemporánea.

Actualmente va a estrenar su próximo proyecto, la película Amarga Navidad, que se perfila como una historia más oscura dentro de su filmografía.

Aunque nació en Calzada de Calatrava, el director siempre ha mostrado una profunda conexión con Madrid, ciudad que considera su hogar y que ha tenido una gran influencia en su carrera.

De hecho, fue uno de los referentes culturales de la Movida madrileña, un fenómeno artístico y social que surgió en la capital tras la Transición y que marcó profundamente sus primeras obras.

Tras instalarse en Madrid, Almodóvar se convirtió en una de las figuras más destacadas del movimiento underground de la época.

Ese espíritu irreverente y provocador quedó reflejado en sus primeros largometrajes, como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón y Laberinto de pasiones, donde retrataba con un estilo flamboyante, histérico y transgresor la libertad creativa y social de aquellos años.

Pedro Almodóvar la última vez que estuvo en los Premios Goya. Gtres

La ciudad de Madrid ha sido, desde entonces, uno de los grandes escenarios de su cine, al igual que los paisajes y ambientes de Castilla-La Mancha, su tierra natal.

En muchas de sus películas, ambos territorios aparecen como símbolos de identidad, libertad y transgresión.

En el plano personal, el director también ha desarrollado gran parte de su vida en la capital. Durante años residió en la zona de O’Donnell, pero en 2007 adquirió una nueva vivienda en el prestigioso Paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la ciudad.

Ubicado en el Argüelles, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, este paseo es considerado uno de los enclaves residenciales más valorados de Madrid. Muchos residentes destacan que combina el prestigio del Barrio de Salamanca con una mayor tranquilidad y unas vistas privilegiadas.

Paseo del Pintor Rosales.

Se trata de una zona señorial, segura y muy tranquila, alejada del bullicio más comercial pero a la vez muy céntrica. Sus edificios se caracterizan por la arquitectura elegante y las viviendas de techos altos, propias de los inmuebles clásicos de la capital.

Además, el paseo bordea el Parque del Oeste, lo que proporciona un importante "pulmón verde" y unas vistas especialmente espectaculares al atardecer.

En sus inmediaciones también se encuentran lugares emblemáticos como el Templo de Debod, la Plaza de España y la estación del Teleférico de Madrid.

Vista del Templo de Debod de Madrid. iStock

En cuanto al mercado inmobiliario, el precio medio de la vivienda en el Paseo del Pintor Rosales se sitúa aproximadamente entre 7.892 y 8.331 euros por metro cuadrado para la compra, mientras que el alquiler ronda los 21 euros por metro cuadrado, según datos de 2025 del portal inmobiliario Fotocasa.

Todo ello convierte esta zona en uno de los lugares más exclusivos y codiciados para vivir en la capital.