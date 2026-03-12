Menos de 20 millones de euros: David Broncano habla sobre el patrimonio que tiene tras la jugada de Laura Pausini

La visita que tuvo este miércoles David Broncano es de esas que uno no se espera lo que puede pasar. Y fue así, porque la invitada fue Laura Pausini. La cantante volvió a demostrar que es una joya televisiva allá donde vaya.

La italiana, que fue al programa de TVE para presentar su nuevo disco, Yo canto 2, volvió a verse las caras con el jiennense tras hacerlo una primera vez en su etapa de Movistar Plus+ con La Resistencia.

Durante la entrevista, ambos demostraron mucha complicidad. "Disculpa, Broncano, pero tú no sabes hacer bien el programa. Ya te había dicho que esta parte de la promoción es muy importante porque luego los invitados se enfadan", dijo ella en tono de broma.

Luego, Laura Pausini dio un paso más, y se la jugó a Broncano invirtiendo los papeles a la hora de responder sus preguntas clásicas.

"Quiero que hablemos de las cosas que siempre se dice en el show de Broncano. Hablemos de dinero", dijo de forma directa la artista nacida en Faenza hace casi 52 años —16 de mayo de 1974—.

Fue entonces cuando Laura Pausini intentó sonsacar al showman datos sobre su fortuna. Para ello, recordó que en La Resistencia había dicho que tenía un patrimonio en torno a los 20 millones de euros.

Además, comparó dicha cifra con la cantidad de dinero que gana Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí: cerca de los 200 millones anuales. Con todo esto, la cantante de Se fue o La soledad, planteó: "¿Dónde te posicionas de los dos?".

Broncano, entre risas, respondió: "En un bajo Laura Pausini". Con su respuesta, el presentador dejó caer entonces que cuenta con un patrimonio inferior a los 20 millones. Eso sí, David luego se vengó afirmando que en el terreno sexual probablemente la superaba.

Hay que recordar que RTVE renovó hace unos meses La Revuelta por dos temporadas más por 31,5 millones, lo que supuso una subida de 3,5 millones del contrato.

En todo caso, esto es una cantidad que perciben las productoras que están detrás del programa, El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, por lo que se desconoce cuál es el sueldo real del rostro estrella de la pública.

Pese a que la visita de Laura Pausini dio mucho juego, La Revuelta no pasó del unidígito. El programa de Broncano marcó un bajo 9,5% de share, volviendo a sufrir contra el fútbol.

Y es que, el partido entre el Madrid y el City de Champions firmó un brutal 10,3% en Movistar Plus+. El Hormiguero de Pablo Motos, por su parte, aguantó mejor el empuje al alcanzar un 12,8% con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero como invitadas.