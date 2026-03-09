Comunicado urgente de Aída Nízar sobre su futuro inmediato en 'La cárcel de los gemelos': "No convivo con maltratadoras"

Aída Nízar vuelve a ser noticia. La televisiva, que regresó sana y salva a España después del convulso viaje desde Abu Dabi a causa de la guerra de Irán, ha decidido abandonar La cárcel de los gemelos antes de empezar.

Una decisión que se ha producido después del lamentable episodio que ocurrió este domingo, durante una retransmisión en directo con Carlos y Daniel Ramos.

Todo empezó cuando los hermanos confirmaron a La Marrash como concursante de este nuevo reality de internet. Ambas, que ya habían tenido sus piques por redes sociales, comenzaron a discutir a gritos.

La situación se descontroló por completo porque Triana Sánchez, que así se llama La Marrash, se levantó de su silla con el objetivo de agredir a Nízar. No pudo porque la pararon. Después de un intercambio de insultos de todo tipo, La Marrash llegó a lanzarla un escupitajo.

Tras esta situación absolutamente bochornosa, y que no tendría cabida en ninguna cadena generalista de televisión, la que fuese concursante de Gran Hermano decidió irse: "Lo advertí. Una agresión y Aída no forma parte de este proyecto".

Finalmente, Aída Nízar lanzó un "comunicado urgente" en sus redes sociales para explicar, con detalle, los motivos de su decisión.

"Ante los graves hechos ocurridos hoy en el plató, comunico que no continuaré formando parte de este proyecto", dice. "No voy a ser encarcelada porque no convivo con maltratadoras que tienen que pegar para hacerse escuchar".

estamos ante el mejor reality y ni siquiera ha comenzado pic.twitter.com/TOlW5gnteQ — spliff (@bagdadcandy) March 8, 2026

Aída explica que su decisión "se fundamenta en el incumplimiento de una cláusula expresa" de su contrato, en la que se "establece que, en el momento en que se produzca cualquier agresión física hacia mi persona, quedo facultada para abandonar el proyecto de manera inmediata".

La televisiva relata que durante el streaming se produjeron "escupitajos" y "conductas agresivas absolutamente inaceptables", que no fueron impedidas por "quienes tenían la responsabilidad de velar por mi seguridad".

"Quiero dejar claro que no soy yo quien incumple su contrato. El incumplimiento se produce cuando no se garantiza mi seguridad ni se evita que se me agreda físicamente", añade Nízar.

Por último, Aída recalca que "siempre he defendido el respeto y la convivencia ofreciendo un show inconmensurable". "Soy la reina del espectáculo, pero jamás participaré en un espacio donde se toleren las agresiones", termina, agradeciendo la confianza de Carlos y Daniel.

"Por mi propia seguridad, doy por finalizada mi participación en este proyecto", concluye.

Así pues, La cárcel de los gemelos vuelve a sufrir un nuevo varapalo tras los abandonos de Ylenia Padilla y MR. Tartaria. Ya son tres con el de Aída Nízar. Siguen confirmados Frank Cuesta, Labrador, La Falete, Tiparraco, Dakota Tárrafa, Saray Carrillo, Maxi Miller y Héctor Morritos, entre otros.