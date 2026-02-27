Premios Goya 2026: horario, cadena y cómo seguir en directo por TV la alfombra roja de la gran fiesta del cine español

Barcelona se prepara para acoger la 40ª edición de los Premios Goya, una cita ineludible que reunirá a lo más destacado del cine español en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacionals (CCIB).

Este sábado 28 de febrero de 2026, la alfombra roja se llenará de glamour, emociones y sorpresas en una gala que consolida su posición como el evento más importante de la industria cinematográfica nacional. Los seguidores del cine podrán vivir cada instante desde casa, sin perderse ningún detalle.

La ceremonia dará comienzo a las 22:00 horas (hora peninsular española) y se podrá seguir en La 1 de Televisión Española, TVE Internacional y en la plataforma digital RTVE Play, accesible desde cualquier dispositivo conectado.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini para EFE. EFE

Para quienes prefieran la radio, RNE y Ràdio 4 ofrecerán cobertura en directo, con entrevistas, comentarios y seguimiento minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala. Además, esta edición estará disponible en Ultra HD, garantizando la mejor experiencia visual a los espectadores.

La emoción comienza mucho antes de que se entregue la primera estatuilla. La alfombra roja abrirá sus puertas a las 19:25 horas, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de seguir la llegada de los protagonistas a través de emisiones especiales en televisión y en RTVE Play.

Además, contará con las entrevistas y comentarios de periodistas como Elena S. Sánchez, Carlos del Amor y Miriam Moreno. Cada gesto, cada vestido y cada declaración servirán como anticipo del espectáculo que nos espera en la gala.

Este año, la presentación correrá a cargo de la cantante y actriz Rigoberta Bandini junto al actor Luis Tosar, un dúo que promete dinamismo y momentos memorables.

Además, la noche contará con actuaciones musicales en directo de artistas como Dani Fernández, Ana Mena, Bad Gyal y La Casa Azul, que añadirán ritmo y espectáculo a una gala que ya de por sí se anuncia como especial.

Nuria Marín, Inés Hernand y Marina Rivers en la promoción de los Goya. Instagram

Entre los favoritos de la noche destacan las películas Los domingos, Sirat, Maspalomas, La cena y Sorda, que competirán por los premios más codiciados. En la alfombra roja y durante la ceremonia, los cineastas Oliver Laxe y Alauda Ruiz de Azúa acapararán gran parte de la atención, después de marcar la temporada con sus trabajos.

Este año, RTVE contará con dos rostros conocidos más para la cobertura: Nuria Marín y Marina Rivers. Ambas sustituirán a Henar Álvarez, quien el pasado año estuvo junto a Hernand, aportando nuevas perspectivas y dinamismo a la previa de la gala.

La 40ª edición de los Goya no solo premiará la excelencia del cine español, sino que también celebrará la diversidad de historias y el talento de los profesionales que hacen posible nuestra industria.

Desde la emoción de la alfombra roja hasta el último aplauso, los Premios Goya 2026 se perfilan como una cita obligada para todos los amantes del cine en España.