Virginia Torrecilla, futbolista, 31 años: "Pensé que perdía a mi madre después de mi cáncer. Estuvo 17 días en la UCI"

Este miércoles, 25 de febrero, Virginia Torrecilla acudió a Y ahora Sonsoles para visibilizar su historia de fortaleza. A la exfutbolista del Atlético de Madrid o Villarreal le fue diagnosticado un tumor cerebral en 2020 que finalmente pudo superar.

Ante Pepa Romero, pues Sonsoles Ónega se ausentó por la presentación de su libro, la balear relató cómo se enteró de que algo iba mal.

"Un lunes me quitaron un quiste, me dieron el alta después de cinco días en el hospital y, al ir a la curación, me dijeron que tenía un tumor maligno".

"Me dijeron que me tenía que someter a quimioterapia, que perdería la sensibilidad en manos y en pies, que tendría que congelar óvulos porque no podría ser madre y que no iba a volver a jugar al fútbol", comentó Torrecilla.

La presentadora de Antena 3 se encontraba en shock: "Así, te lo dicen. Sin paños calientes". Virginia tenía tan solo 25 años y el cáncer nunca había estado presente en su círculo más cercano.

La joven recordó que le preguntó a los médicos: "¿Me vais a salvar la vida?". "Perdí 19 kilos. Pesaba 63 kilos y me quedé en 42 kilos", desveló la deportista sobre su proceso de radioterapia y quimioterapia, tras el cual, afortunadamente, superó el cáncer.

"Lo he superado, aquí estoy", aseguró Virginia, emocionada, al igual que Pepa. Pero ese no sería el único revés que le daría la vida a la de Mallorca.

Poco después, su madre y ella sufrieron un accidente de tráfico que dejó a su progenitora en silla de ruedas. Estuvo 17 días en la UCI, según explicó Virginia. "Caí en depresión por la culpabilidad, aunque no tuviera la culpa de nada".

"Yo paré en un atasco y un coche nos embistió por detrás. No tenía la culpa, pero la cabeza me decía que no", reveló Virginia Torrecilla. "No tenía ganas ni de levantarme de la cama".

Después de regresar al fútbol tras el parón por la enfermedad, fue esa depresión la que le hizo colgar las botas definitivamente.

"Dejé el fútbol y volver a casa con mi familia [...] Supe que mi momento y mi sitio era allí con ellos". Y, una vez más, logró vencer a este segundo obstáculo y tener una vida plena.