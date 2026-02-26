El palo de Miguel Ángel Revilla al rey Juan Carlos: "Que vuelva cuando quiera, pero con la pasta y que pida perdón"

El posible regreso de Juan Carlos I a España vuelve al centro del debate público tras la desclasificación de los documentos del 23-F. Los papeles hechos públicos refuerzan el papel del entonces monarca en la desactivación del intento de golpe de Estado de 1981, un episodio clave de la Transición.

En este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que, tras conocerse el contenido de los documentos, "sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", defendiendo su figura en relación con aquel momento histórico.

Por su parte, según informaciones publicadas por El País, Casa de S. M. el Rey ha señalado que la decisión sobre un eventual regreso corresponde exclusivamente al propio Juan Carlos I.

Más contundente se ha mostrado el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al opinar sobre este hecho en Más vale tarde. "Que venga cuando quiera, nadie se lo ha prohibido", ha afirmado, aunque ha condicionado cualquier perdón público a una regularización económica previa.

"Yo estaría de acuerdo en perdonarle después de todos los problemas que he tenido con este señor si llegase a España con toda la pasta que tiene fuera, que debe ser un montón”, ha declarado.

Hay que recordar que el rey emérito inició los trámites para denunciar al político por atentar contra su honor y reclamó una cuantía de 50.000 euros.

En esa línea, el cántabro ha añadido: "Esa fundación que tiene para dejar a sus hijas su patrimonio, que todo eso venga para España".

Revilla ha ido más allá al plantear que, en caso de que existiera dinero no justificado, debería regularizarse como hace cualquier ciudadano.

En Más Vale Tarde, Miguel Ángel Revilla lo deja claro sobre Juan Carlos I: puede volver “cuando quiera”, pero “que llegue con la pasta y que pida perdón”. Sin rodeos y con condiciones 💬👑 #Revilla #JuanCarlosI #MásValeTarde #Actualidad #Debate pic.twitter.com/5izuf7H8ZM — TVMASPI (@sebas_maspons) February 26, 2026

"En el caso de que ese dinero no esté justificado, como justificamos todos los españoles el dinero que ganamos y pagar nuestros impuestos, pues que lo donase a alguna entidad benéfica".

El exdirigente cántabro considera que solo así podría producirse una reconciliación real: "En ese caso, y pidiendo perdón de verdad, yo creo que el pueblo español sí que le perdonaría. Incluso yo".

Y ha añadido que entonces podría "llevar una vida plácida en lo que le quede", pero ha advertido: "Si no, no podemos admitir que venga y que le perdonemos su última etapa".

En sus declaraciones también ha sido muy crítico con los años finales del reinado: "Los últimos tiempos del rey han sido lo menos edificantes que se le puede pedir a quien nos ha representado".

Asimismo, ha lanzado una reflexión sobre fiscalidad y patriotismo: "El patriotismo mayor que pueda tener una persona es pagar impuestos allí donde vive. Este señor ha decidido declararse apátrida fiscal, algo que deja mucho que desear como profundo amante de España".