Dani Fernández, cantante, 34 años, sobre su infancia: "Era un bicho raro, siempre me decían que nunca llegaría a nada"

Dani Fernández es hoy uno de los grandes referentes del pop en español, pero su camino hacia el éxito comenzó muy pronto y no estuvo exento de dificultades.

Nacido en Alcázar de San Juan, el artista soñaba desde niño con dedicarse a la música y salir de su localidad, un objetivo que empezó a materializar cuando, con solo 14 años, representó a España en Eurovisión Junior 2006 con la canción Te doy mi voz.

Sin embargo, la experiencia le dejó una visión crítica sobre la exposición mediática a edades tempranas. El propio cantante ha reconocido que no recomienda participar en el certamen infantil.

"Al final lo he vivido y puedo opinar. Sé lo que sentí y lo que vivieron mis padres. Considero que un artista se tiene que formar mucho más para poder ir a Eurovisión".

El artista afirma la existencia de "muchas cosas negativas que no sé si es bueno vivir siendo un chaval".

La fama precoz tampoco fue fácil de gestionar en su entorno más cercano. Criado en un municipio de unos 30.000 habitantes, Fernández se sintió durante años fuera de lugar.

Su forma de vestir o sus intereses musicales lo convertían en el "bicho raro" cuando regresaba al pueblo tras grabar en Madrid. Ha contado que sufrió burlas e incluso ataques directos, como gritos homófobos o la quema de camisetas de su merchandising. "El mensaje siempre era 'nunca llegarás'", ha recordado en varias ocasiones.

Esa presión llegó a hacerle dudar de su vocación. En el podcast La Pija y la Quinqui confesó que hubo un momento en el que pensó abandonar la música y dedicarse al fútbol.

Cuando fue nombrado hijo predilecto de su localidad, Dani Fernández recordó que su regreso al pueblo durante años no fue fácil y que arrastró heridas emocionales de aquella etapa.

"Hubo un momento en el que era mucho más difícil venir y me dolía en el corazón algunas cosas", confesó en su discurso.

El artista también quiso poner en valor a quienes le apoyaron en los momentos más complicados: "Yo entiendo que muchas veces el reírse o la burla fácil es colegueo, pero no me olvido nunca de la gente que sí estuvo… de la gente que me apoyaba cuando lo más fácil era reírse de mí".

Aun así, el apoyo de quienes creyeron en él fue determinante: "No me olvido nunca de toda esa gente que sí estuvo. De toda la gente que me ayudó en esos momentos difíciles, en la gente que me apoyaba cuando lo más fácil era reírse de mí".

Tras su etapa en el exitoso grupo Auryn, el cantante ha consolidado una sólida carrera en solitario, marcada por el éxito y el reconocimiento del público. Pese a ello, mantiene muy presente el peso de sus orígenes y la importancia de la familia, valores que considera esenciales en su forma de entender la vida y la profesión.

"La familia para mí es muy importante".Tanto es así que su hermana, junto con sus padres y él, comparten un tatuaje juntos de una brújula. Un objeto que podría significar que, pase lo que pase, la familia siempre será el norte y el lugar desde donde avanzar.