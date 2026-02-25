El palo de Rigoberta Bandini a 'La Revuelta': "Las mujeres brillan por su ausencia. Esto es un campo de nabos"

Cuenta atrás para los Premios Goya 2026. Este sábado, 28 de febrero, la gran fiesta del cine español celebrará su cuadragésima edición en Barcelona, con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonias.

Precisamente ambos visitaron La Revuelta para calentar motores antes de la gala. Sin miedo al ridículo y en una línea irónica, ensayaron cómo conducirán la noche y cómo entregarán los famosos "cabezones", aunque en realidad no les corresponda a ellos repartir los premios.

La broma tomó forma de estatuilla improvisada: figuras tipo Óscar compradas en un bazar, rebautizadas como los 'Góscar', un híbrido entre Goya y Óscar.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar en 'La Revuelta' TVE

El primero fue para Grison, como mejores efectos especiales; el segundo, al mejor diseño de vestuario, recayó en Ricardo Castella.

El tercer 'Góscar' dio pie al momento más comentado. Bandini quiso entregarlo a una mujer, pero lanzó antes una pulla al programa y a David Broncano.

"Me hacía ilusión entregar uno a alguna mujer, pero como brillan por su ausencia, porque es un campo de nabos…". Finalmente, decidió concedérselo a una espectadora: "A la que me ha dicho 'te quiero', que soy así de narcisista".

Broncano no dejó pasar la contradicción: "El premio ha empezado muy bien reivindicando una cosa razonable y luego ha acabado con un favoritismo terrible que se lo has dado a la que ha dicho: 'Paula, te quiero'", respondió entre risas.

El cuarto 'Góscar' fue para el propio Broncano, entregado por Tosar como mejor entrevistador, cerrando el ensayo con humor y complicidad antes de la gran noche del cine.

Luis Tosar, Rigoberta Bandini y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

Además de repartir premios, aprovecharon para reivindicar los discursos en la gala de los Goya. Advirtiendo que los galardonados fueran concisos al decir unas palabras.

"Aprovechamos este programa para decirle a la peña que sea concisa", expresaba Luis Tosar. A lo que Broncano sugería que podían intentarse hacer cosas "drásticas".

Sin embargo, la artista añadía que la situación era compleja ya que "es un momento emotivo" que mucha gente "lleva esperando toda la vida".

El presentador bromeaba que pasara con los premiados "como en Ahora Caigo", donde el concursante caía al vacío al abrirse unas compuertas del suelo. "Que siga el discurso en La 2", expresaba entre risas.

Después llegaron las preguntas clásicas del programa. Sobre el dinero, ninguno quiso pronunciarse. Pero en el apartado íntimo sí hubo titulares.

Tosar tiró de retranca gallega al asegurar que Monforte de Lemos es "el nuevo París, la ciudad del amor". Lleva varios días trabajando allí junto a su mujer, la actriz chilena Luisa Mayol, lo que les ha permitido compartir hotel e intimidad.

Bandini, en cambio, no se mostró tan satisfecha con su "dato". Su pareja ha estado en Londres mientras ella se encontraba en Nueva York, así que los reencuentros han sido escasos.