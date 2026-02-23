Toñi Moreno, en shock al entrevistar en directo a un 'therian': "Te respetamos, no haces daño a nadie"

El último (y extraño) fenómeno viral lo protagonizan los therian. Estas son personas que se sienten, a nivel psicológico, identificadas con un animal (como un perro o un gato), aunque saben que físicamente son humanos.

A raíz de las quedadas de therian en algunas ciudades españolas, Toñi Moreno quiso contar en su programa con uno de ellos para que este compartiera su experiencia.

La presentadora de Hoy en día habló con Navi, un joven con autismo que dijo sentirse como un perro o una lechuza. "Dentro de la raza de perros que hay se siente como un podenco", explicaba la periodista Eva Ramos a su compañera mientras se emitían imágenes de los therian.

"Ellos quieren ser comprendidos por la sociedad", añadía Ramos, a lo que Moreno dijo: "En este programa tratamos con respeto a todo el mundo, pero entenderás que cuanto menos es curioso. Yo soy de Cádiz, me disfrazo de lo que tú quieras, pero esto de sentirse es otra cosa...".

Navi, por su parte, explicó que los therian son "personas que se identifican de forma involuntaria con uno o varios animales".

El invitado insistió en que fue "un autodescubrimiento" y que es un sentimiento de no sentirse "del todo" humano. "No sabía que había un nombre para eso. Lo descubrí hace tres años".

Preguntado por cómo es su vida, Navi contó que la máscara de perro la utiliza "para ocultar mi identidad cuando tengo que subir cosas a internet" y que "no es algo que use a diario porque no es cómoda" y "limita mucho la vista".

"Lo de caminar a cuatro patas se hace más por contenido", dijo Navi, revelando que se encuentra en la comunidad de Discord junto a otras 3.000 personas. "En países de Latinoamérica suele haber quedadas en parques naturales, en el campo".

Lo cierto es que Toñi Moreno realizó con una naturalidad tremenda esta surrealista entrevista. "No es lo mismo ser un perro, que lo que sería yo, una oruga", bromeó la comunicadora al imaginar cómo ejecutaría los movimientos de can.

"Hay que pelear aún más para ser tolerantes. Que cada uno haga con su vida lo que quiera, si no le hace daño a nadie", agregó Toñi, que finalmente quiso poner en valor la valentía de este muchacho por entrar en televisión a contar su historia.

"No es fácil entrar en un programa de televisión contando esto. He visto que es un movimiento importante y quería hablar con uno de vosotros", dijo. "Si esto que haces te hace sentir bien, nosotros no tenemos más que respetarte y apoyarte, porque no le hace daño a nadie".