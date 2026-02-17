Steven Spielberg (79) confirma su enemistad con Ben Affleck: "Hizo llorar a mi hijo, no quiero trabajar con él nunca"

Steven Spielberg (79) confirma su enemistad con Ben Affleck: "Hizo llorar a mi hijo, no quiero trabajar con él"

Steven Spielberg no puede ni ver a Ben Affleck. Aunque la enemistad de sendos creativos era más bien un mito que deambulaba por los lares de Hollywood, no hace mucho se confirmó que el director de 'Jurassic Park' no quiere trabajar con el actor.

Mike Binder, actor y director, estuvo a punto de hacer una película con Steven Spielberg: 'Diario de un ejecutivo agresivo'. Aunque inicialmente el responsable de 'Tiburón' estaba abierto al proyecto, lo rechazó inmediatamente en cuanto supo que el protagonista se había escrito pensando en Ben Affleck.

Inicialmente, Spielberg puso excusas para no trabajar con el antiguo Daredevil, pero al final desveló la verdad: "Llamé a Steven y me dijo: ‘No. No podemos hacerlo con él. Acabamos de fracasar con una película con él, ahora tiene todo ese rollo con J.Lo y tengo otros problemas con él", le comentaba Spielberg a Binder.

Steven Spielberg se niega a trabajar con Ben Affleck.

"Hizo llorar a mi hijo"

La disputa entre ambos creativos empezó hace años, cuando Ben Affleck tuvo un mal comportamiento con el hijo de Spielberg durante unas vacaciones familiares. El actor salía por aquel entonces con Gwyneth Paltrow, ahijada del director, y se pasó de la raya para el cineasta.

"Mi hijo era pequeño, estaba jugando en la piscina, salió de ella, Ben entró vestido y mi hijo lo empujó a la piscina. Ben se enfadó mucho con él, salió de la piscina, lo levantó y lo tiró de nuevo a la piscina, e hizo llorar a mi hijo", explicaba Spielberg.

"Simplemente, no quiero trabajar con él. Además, sus dos últimas películas fracasaron. Busca a otra persona. Cualquiera menos él. Es una persona muy fría". Así que Spielberg y Affleck, con todo, jamás van a trabajar juntos por lo que parece.

Hasta el mismo Ben Affleck quedó sorprendido al enterarse de que Spielberg lo tiene vetado desde entonces en sus producciones, pero el guionista y también productor de Hollywood no perdona y lo que hizo, para él, es pasar una línea roja.