Montoya carga contra Anita Williams mientras ella participa en 'GH DÚO': "Para brillar no hace falta pisar a nadie"

Premio del Público al Personaje del Año tras su comentadísimo paso por La isla de las Tentaciones y Supervivientes 2025, José Carlos Montoya ha desfilado pletórico por la alfombra roja de los Premios Iris, que otorga la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, celebrados este lunes en el Teatro Real de Madrid.

Derrochando elegancia con un esmoquin clásico negro, pajarita y fajín a juego, el ex de Anita Williams hizo balance del gran momento que atraviesa y se desmarcó del concurso que está haciendo la influencer en GH DÚO 4, donde confesó que todavía no ha podido olvidarle.

"Estoy contentísimo, esto es una buena señal. Para mí la tele es de lo mejor, es el medio más bonito para transmitir. Y creo que, bueno, en este año tanto de risa como de llanto se ha transmitido lo más importante", expresó minutos antes de recibir su premio.

Superados los problemas de salud mental que le obligaron a alejarse del foco mediático después de Supervivientes, Montoya sigue pensando que "la televisión es golosa y te ofrece mucho, pero lo más importante es la salud. La vida es una, y ahí estamos viendo todas las desgracias que están pasando, como ese tren... la vida es eso: es una, entonces hay que priorizarla, y todo no vale".

Montoya en los Premios Iris 2025. Europa Press

"Siempre lo digo de cachondeo, pero el mensaje es que se brille y sobre todo sano. Fue un proceso duro, pero con ayuda y, sobre todo, darse cuenta de que la salud mental es muy importante. Tocas fondo, te reconstruyes, y al final, pues mira, estamos aquí brillando", asegura, revelando que "ahora estamos con fuerza y con ganas de que veáis al Montoya que se merece".

Respecto a si le hubiese gustado participar en GH DÚO, el de Utrera explica que "ahora estoy súper alejado de todo eso, yo no sé si lo haría bien o mal. Yo ahora sé lo que quiero, que es lo más importante; pueden venir muchas cosas, pero lo que quiero es ser feliz. Nunca cierro la puerta a nada, pero ya sé el camino".

Revelando que ha pedido a sus seguidores que no le manden nada de lo que Anita diga sobre él en la casa de Tres Cantos, Montoya admite que "me he enterado de cosas".

"Y vuelvo a decirlo: yo creo que para brillar no hace falta pisar a nadie; cada uno tiene que brillar por sí mismo. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo. Y hasta que me nombran, pues bueno, ya está, que les vaya bien", sentenció sobre su exnovia.

Montoya tras recoger el Premio Iris a Personaje del Año 2025. Europa Press

Y, para sorpresa de muchos, no ha apoyado a la catalana para que gane el reality. "Yo no quiero que lo pase mal nadie. Que gane el mejor realmente, yo no lo estoy siguiendo. El público es soberano. Creo que al final es un 24 horas; a mí me encanta el formato, me encanta Gran Hermano y, en un futuro, me gustaría ir", afrima rotundo, dejando claro que Anita ganará "si lo decide la audiencia".

Y añade: "Entonces la frase 'es que no hay más ciego que el que no quiere ver', ahí es verdad", sentenció.

Mientras su ex está en el programa, se rumorea que Montoya habría recuperado la ilusión al lado de Cristina Porta. Una relación que no ha querido confirmar, pero que tampoco ha desmentido, confesando que "estoy feliz, estoy feliz ahora mismo de la muerte… estoy súper contento".

"Lo que quiero es disfrutar ahora de todo lo que viene. Estoy feliz, estoy feliz… no puedo decir enamorado, que es una palabra muy grande, estoy feliz, ya está. La vida me está sonriendo un poquillo, que ya era hora", reconoce.