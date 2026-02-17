Bob Odenkirk (63) se sincera sobre la paternidad y la mejor etapa de su vida: "Sabía lo que tenía que hacer"

Bob Odenkirk, estrella de 'Breaking Bad' y protagonista de 'Better Call Saul' lo tiene muy claro: su mejor etapa en la vida es cuando tenía que cuidar de sus hijos en casa. A pesar de ser un actor de gran recorrido y fama, nunca cambiaría la experiencia de tener que ir a buscar a los pequeños al colegio y estar con ellos en el hogar.

En una entrevista, el artista reconoce que siente envidia por aquellas personas que están justamente ahora atravesando por esa fase, donde hay que dejar a los niños en la escuela, hacer las tareas de la casa y, posteriormente, ir a buscarlos para seguir cuidando de ellos.

"[Tengo envidia] de cualquiera que todavía tenga niños pequeños creciendo en casa", explica Odenkirk en una charla en el podcast de Mike Birbiglia. El también protagonista de 'Nadie' asegura que cuando se trataba de cuidar a sus hijos, sabía perfectamente lo que hacía y no tenía miedo de nada.

Bob Odenkirk lo confirma: su mejor etapa en la vida fue cuidando de sus hijos.

"Estaba siendo padre"

"Sabía lo que estaba haciendo cuando tenía hijos creciendo. Estaba siendo padre", continúa. "Esa era mi tarea. No tenía que preguntarme qué estaba haciendo aquí, ni cómo podía ser parte del mundo o tener un día significativo", sigue en su conversación para el medio mencionado.

"La respuesta era recoger todo lo que hubiera entre aquí y la puerta, asegurarme de que llegaran al colegio y reírme con ellos", y acto seguido el actor pasa a sincerarse por completo: "La vida… la entendía".

No es la primera vez que una estrella de fama mundial afirma que su mejor etapa vital fue durante la crianza de sus hijos, pero puede que nunca se haya abordado este tema con tanta sinceridad y emoción como lo ha hecho Odenkirk, con afirmaciones tan contundentes como la comprensión total de la vida.

El mundo de la interpretación, y el laboral realmente si vemos las cosas con perspectiva, es un reto absoluto y nunca puede saberse lo que va a ocurrir, teniendo que lidiar constantemente con un futuro incierto que quita el sueño a cualquiera.

Por eso, para Odenkirk, esos instantes con sus hijos han sido tan valiosos, puesto que se sentía pleno, feliz y como él mismo indica, sabía perfectamente qué tenía que hacer gracias a ese instinto paternal que nace de la mano de los pequeños.

Ahora mismo, el actor está bastante enfocado en su trayectoria cinematográfica tras haber acabado 'Better Call Saul' en televisión, con producciones como 'Nadie 2' y 'Normal' en los cines.