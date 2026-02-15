Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026, claros sobre Eurovisión: "Apoyamos la decisión de RTVE"

Con cansancio físico y, sobre todo, con resaca emocional. Así han amanecido este domingo Tony Grox & LUCYCALYS, solo unas horas después de proclamarse ganadores del Benidorm Fest 2026.

BLUPER ha charlado con los autores de T AMARÉ, que se van de la ciudad alicantina con la Sirenita de Oro, el Premio Univision para promocionar su carrera al otro lado del charco y 150.000 euros en su cuenta bancaria.

"No he podido ni llamar a mi madre, no ha habido tiempo", ha declarado el DJ andaluz, que reconoce que nunca se vieron como favoritos pese a que la canción ganaba repercusión según avanzaba la semana.

"Había más propuestas interesantes, ponerte por encima de ellos es estúpido. Hemos venido por la música y no estábamos compitiendo como tal", ha señalado Antonio.

De no haberse retirado RTVE del festival el pasado diciembre, hoy Tony Grox & LUCYCALYS serían los representantes de España en Eurovisión 2026.

Aunque pocos eventos tienen una repercusión mundial mayor que Eurovisión, Lucía lo tiene claro: "Apoyamos la decisión de RTVE".

Tony Grox & LUCYCALYS también ganaron el Premio Univisión del Benidorm Fest. RTVE

Y, si bien en este momento no empieza el que sería su camino al festival, estos dos jóvenes no es que tengan la agenda libre precisamente. "Tenemos cosillas marcadas, como ese viaje a Miami, pero necesitamos descansar ahora", ha comentado la cantante de 19 años.

Los triunfadores de la noche, con Niña Pastori, Camarón de la Isla o Maka como inspiraciones musicales, se metieron a todos en el bolsillo con T AMARÉ. Sumaron 166 puntos: 82 puntos del jurado, 36 puntos del voto demoscópico y 48 puntos del televoto.

Ahora son los sucesores de Melody, que les entregó el trofeo. Tony, por cierto, ha desvelado que era "súper fan" de la cantante de Esa Diva desde bien pequeño.

Al ser preguntados por el posible alcance de su canción, o por el hecho de que artistas como Rosalía la escuchen, Lucía se marca objetivos más asequibles. O no, dada la dificultad que supone ver a la 'Motomami' en directo.

"Desde aquí hago un llamamiento. Por favor, necesito ir al concierto de Rosalía. No he conseguido entrada", ha pedido la de Chiclana de la Frontera, entre risas.

El balance de RTVE

En este encuentro con los vencedores del certamen, RTVE también ha aprovechado para hacer balance del Benidorm Fest 2026.

La final de este sábado obtuvo un 12,1% de cuota y 1.085.000 espectadores. Un dato que le sirve para liderar la noche frente a ofertas como Atrapa un millón y Got Talent, pero que supone una considerable bajada respecto a 2025.

Imagen del momento de las votaciones en el Benidorm Fest 2026. RTVE

Sin el reclamo de Eurovisión, respecto a la victoria de Melody, el festival cayó 5 puntos y perdió casi millón de seguidores.

El 'efecto retirada' se ha hecho notar también en la participación popular. RTVE ha revelado los números del televoto de la final, 46.000 votos entre llamadas, SMS y aplicación gratuita. 11.000 de esos votos fueron para los ganadores.

Por contextualizar: el televoto de la final del Benidorm Fest 2025 fue de 223.094 únicamente contando los votos gratuitos emitidos a través de RTVE Play.

Unos números que no hacen justicia a la crecida de calidad de las galas este año, quizá la mejor edición a nivel musical y técnico.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación del ente, ha defendido que "el Benidorm Fest es un fenómeno social que va más allá de la pantalla".

Asha y Tony Grox & LUCYCALYS, con sus premios del Benidorm Fest 2026. RTVE

"No es ningún secreto que el consumo de televisión ha variado muchísimo. Esta semana, en concreto, se han dado otra serie de factores, como el Carnaval o San Valentín", ha valorado Eizaguirre sobre "estos elementos que distorsionan el dato final puro y duro".

La directiva ha puesto el foco "en la curva" y la repercusión digital del formato, así como en los acuerdos con Univisión y Spotify, que han hecho posible el salto de calidad del Benidorm Fest.

El gesto de Nebulossa

Por otro lado, Eizaguirre ha comentado el gesto de Mery Bas de Nebulossa en la actuación grupal de este sábado. La vocalista del dúo que representó a España en Eurovisión 2024 subió al escenario con una bandera de Palestina dibujada en el pecho.

"RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren. Nebulossa libremente decidió tener ese gesto", ha expuesto la responsable.

Y ha finalizado su valoración con un llamativo mensaje: "Igual que RTVE lleva en su ADN el estar en Eurovisión. Quedó claro en la gala de ayer. RTVE cumple 70 años y está donde está. Y RTVE quiere el festival".