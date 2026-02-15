Loles León se sincera con Jordi Évole sobre su salud mental: "El estrés me enfermó, estaba ahogada de rodaje"

Loles León interpretó a Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva entre 2003 y 2004. Con su papel se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la serie. El país se rindió a sus encantos al meterse en la piel de la presidenta de la comunidad de Desengaño 21 y rival de "la hierbas".

Pero el frenético ritmo de trabajo pudo con ella. "El estrés me enfermó. Nos enfermamos todos", ha confesado en su entrevista con Jordi Évole en su espacio de laSexta, Lo de Évole.

En su encuentro con el periodista, la catalana ha relatado sin pelos en la lengua cómo fue su salida de la serie Aquí no hay quien viva. Entonces, el productor era José Luis Moreno: "Yo quería más dinero y no me lo daba, y dije 'me voy".

Loles León, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Jornadas de trabajo frenéticas

La insatisfacción en materia de salario, sumada al agotamiento físico y mental que vivió en aquel momento, sometida a jornadas maratonianas de trabajo, hizo que no deseara continuar.

"Como no me daba lo que pedía, me cansé y me fui", ha recordado. "Llega un momento en tu vida que lo dejas todo por ser lo que quieres ser. Entonces tiene que ser bien. Si no, me piro".

"Le dije que me iba. En aquel momento la serie estaba muy ahogada de rodaje. Era muy bestia. La cadena estranguló mucho la forma de trabajar. Te recogían a las 6 de la mañana y te devolvían a tu casa a las 12 de la noche. Y a la una del día siguiente te recogían", ha narrado.

No es la primera vez que habla de su salida de la mítica serie. Sin embargo, en esta ocasión ha matizado el punto en el que se encontraba a nivel físico y mental. Un auténtico burnout que la empujó a abandonar uno de sus grandes papeles en la pequeña pantalla.

Pensó que si no mejoraban su retribución económica, aquellas maratones de trabajo no merecían la pena. Estaba quemada. Y cansada de no ganar lo que ella consideraba justo para sus esfuerzos.

Loles León, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

"Con Raffaella hemos hecho programazos"

Al hablar de dinero, se ha mostrado muy pragmática: "Yo tengo unas cuantas mochilas. Esta película no me viene bien. Pero, ¿me vas a pagar lo que te pido? Lo hago. Dame dinero, que me pongo muy contenta".

También ha recordado otro de sus más recordados trabajos en televisión. El que realizó junto a Raffaella Carrà, a la que conoció cuando llevaba nueve meses sin trabajar. Tuvo la suerte de que le dio carta blanca en su programa. "A ella la dejáis sola, que haga lo que quiera", le dijo al equipo de producción.

"Yo hacía 'las basuras'. Yo me llevaba un container de basura y decía: 'Estoy en la puerta de la casa de la duquesa de Alba'. La basura la poníamos nosotros, como una dentadura postiza pegada a una tableta de turrón. Un día me puse en la puerta de la casa de Rocío Jurado y se abre la puerta. Sale Rocío Jurado con el coche y me dice: ¿Tú qué haces aquí? ¿No me vas a poner la basura? Le solté un rollo que no me acuerdo", ha relatado.

"Con Raffaella hemos hecho unos programazos de un nivel que no lo ha hecho nadie. Ella era un animal televisivo. Daba muy pocas entrevistas. (A ti) te la hubiese dado", añadía.

Loles León, con Santiago Segura, en un acto de promoción de la película 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra', en 2020. GTRES

"Soy caviar: si me pagas, te doy delicatessen"

Siempre directa y sin pelos en la lengua, Loles León admite que ha discutido con sus directores: "Yo no me dejo. No le hago la pelota a nadie". Cuando Évole le ha sugerido si es una persona conflictiva, esta no ha dudado en contestar: "Soy problemática. No es una cuestión de ser problemática. Es que cuando alguien te quiere pisotear".

La actriz ha tenido sus más y sus menos con Santiago Segura: "Nos conocemos y siempre hemos estado conectados. Pero siempre hemos chocado. Somos de carácter muy diferente. Y chocamos. Él es muy dominante, quiere mangonearte y dominar... pero yo no me dejo".

Fiel a su honestidad, ha reconocido también haber hecho "películas gastronómicas". Esas que se hacen "para comer".

Ahora bien, cuando toca negociar su caché, no duda en negociar hasta el último céntimo: "Claro que aprieto, porque sé lo que te voy a dar... Yo soy caviar, así que me pagas, porque te voy a dar delicatessen".

En el futuro le encantaría trabajar con J.A. Bayona. Un director al que Évole ha llamado delante de ella para ponerla en contacto con él. "Dame alguna cosa para que yo te deje tranquilo por Instagram", le ha espetado.