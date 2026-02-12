Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras ser señalado: "Horizonte' es molesto. Creemos en la libertad de expresión"

El nombre de Iker Jiménez ha salido en alguna que otra ocasión en el Congreso de los Diputados, pero nunca por boca de un presidente del Gobierno. Hasta este miércoles, cuando Pedro Sánchez señaló al periodista por supuestamente propagar "desinformación" en situaciones de crisis. Y la contestación no tardó en llegar.

Una respuesta que, por cierto, benefició a Horizonte en audiencias. El espacio, que cuenta con colaboradores como Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, registró este miércoles un 7,2% de cuota y 928.000 espectadores, siendo la emisión más seguida del día en Cuatro.

"Vaya semanita. Y estamos a miércoles", comenzaba diciendo Jiménez en la última entrega de Horizonte, que recordó las palabras de Sánchez de esa misma mañana: "La pena de todo esto, señorías, es que este patrón de desinformación, de generar odio y dividir a la sociedad, es algo que replica el PP".

Acto seguido, procedía a nombrar a políticos y colaboradores como Elías Bendodo, Ana Vázquez o Cayetana Álvarez de Toledo, que "replicaron los mismos bulos que realizó la ultraderecha durante esas horas tan aciagas": "Ahí están sus tuits, pero realmente operan con el mismo registro que Iker Jiménez".

"Es triste, porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente dispuesta a creer cualquier cosa", sentenciaba el máximo responsable del Ejecutivo español respecto al programa de Cuatro.

Pedro Sánchez aludió a Iker Jiménez en el Congreso este miércoles. Mediaset España

Poniendo por delante su "respeto absoluto hacia la institución que representa Pedro Sánchez", Iker invitó al presidente a sentarse en Horizonte: "Cuando usted quiera. Me extraña, me agrada incluso, que usted le dé tanta importancia al programa. Eso quiere decir que nos ve".

"Es un programa molesto. No hay textos, no hay guiones. Horizonte está abierto a todos los periodistas que tengan algo que contar. Muchos, desde cierto momento, no quieren venir. Pero los que vienen son libres. Creemos en la libertad de expresión", comentó el rostro de Mediaset.

E Iker reiteraba su invitación: "Podría estar aquí y detallar todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Le digo, don Pedro, que quizá usted se iba a sorprender".

El comunicador incluso dijo que Pedro Sánchez "ve Horizonte", pero que "le están asesorando mal". Acto seguido, pasaba a sacar pecho de las audiencias del programa en su versión access prime time.

Iker Jiménez y Carmen Porter, en el 'Horizonte' de este miércoles. Mediaset España

"Desde que Horizonte es diario, ha ocurrido que ha habido un impacto porque llegamos a mucha gente. Es una franja difícil, tenemos a grandes profesionales en la competencia. Hacen más audiencia que nosotros porque somos los recién llegados", aseguró el también conductor de Cuarto Milenio.

Según Jiménez, se baten "el cobre" con El Hormiguero, La Revuelta, First Dates y El Intermedio con sus "herramientas, que son la libertad y la investigación". El periodista zanjaba su respuesta con un "usted no es político, es el presidente de todos los españoles".

Mediaset cierra filas con Iker Jiménez

Antes de la emisión de Horizonte este miércoles, ya otros programas del canal secundario de Mediaset e incluso Informativos Telecinco aludían al asunto.

Por la tarde, en Todo es mentira, Risto Mejide denunciaba que Pedro Sánchez hubiese mencionado "a un compañero de la casa para mal". "Cualquiera que ataque la libertad de expresión o de información nos va a encontrar enfrente", afirmó, tajante, el publicista.

Pedro Sánchez señala públicamente a @navedelmisterio, director y presentador del programa 'Horizonte', desde la tribuna del Congreso de los Diputados pic.twitter.com/HDqlO4x86c — Informativos Telecinco (@informativost5) February 11, 2026

Además, en la edición nocturna del noticiario de Telecinco, Ángeles Blanco decía: "Hoy ha señalado públicamente y desde la tribuna del Congreso a un profesional con nombre y apellidos, Iker Jiménez".