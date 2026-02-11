Telecinco anuncia un cambio de estrategia para su programación los fines de semana: el nuevo horario de 'El precio justo'

Carlos Sobera y Tania Medina, en un posado promocional de 'El precio justo'.

Nuevos cambios en la parrilla de Telecinco. La cadena ha introducido nuevos ajustes en su parrilla con el objetivo de reforzar la presencia de El precio justo.

El programa ampliará su emisión también a los fines de semana. El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina ofrecerá nuevas entregas los sábados y domingos a las 12:30 horas a partir de este fin de semana.

El estreno en esta nueva franja llegará con un especial de San Valentín que incorporará una novedad histórica en el formato: por primera vez, se concursará en pareja y todas serán parejas reales.

Carlos Sobera y Tania Medina, en plena grabación de 'El precio justo'.

La entrega arrancará con una coreografía temática y adaptará sus juegos al universo romántico. En el mítico Plinko, los participantes podrán multiplicar por dos su premio y optar hasta a 10.000 euros.

Además, el programa incluirá un momento sorpresa para Tania Medina, que recibirá un mensaje de su pareja, Alejandro Nieto. El escaparate final también estará compuesto por premios pensados para disfrutarse en pareja.

Días después, el martes 17 de febrero y coincidiendo con el Carnaval, el concurso emitirá otra entrega especial en la que todos los participantes jugarán disfrazados.

Con este movimiento, Mediaset busca asentar El precio justo como una de sus ofertas regulares en la franja matinal del fin de semana y abrir una nueva ventana de emisión.

Tania Medina, presentadora de 'El precio justo'. Mediaset España

El concurso compite de lunes a viernes con La ruleta de la suerte, uno de los formatos más sólidos de Antena 3 que arrasa en audiencia antes del informativo de Sandra Golpe y uno de los sellos de identidad de la cadena.

En términos de audiencia, El precio justo se mueve entre el 8% y el 9% de cuota de pantalla, cifras superiores a las de Vaya fama, el espacio presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que ronda el 6% y el 7%.

Este último ya vio reducida su duración en 30 minutos en la última reordenación de programación, cediendo parte de su espacio precisamente a reposiciones del concurso.