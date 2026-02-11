Del renacer de Jesús Vázquez a la misteriosa desaparición de Luna Ki: así arrancó el Benidorm Fest 2026

Este martes, 10 de febrero, el Benidorm Fest 2026 dio el pistoletazo de salida con su primera semifinal. Kitai, María León ft. Julia Medina, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth saldaron su pase a la final del próximo sábado.

RTVE encaraba la prueba de fuego que supone que el certamen alicantino no sea la preselección de Eurovisión, tras la decisión de la pública de retirarse del festival por la presencia israelí.

De momento, salva los muebles en audiencias, aunque con bajada. La semifinal 1 del Benidorm Fest 2026, que se extendió hasta la 01:10 horas de la masdrugada, anotó un 11,1% de cuota de pantalla y 850.000 espectadores.

Baja dos puntos respecto a la primera criba de 2025 y es la menos vista de las cinco ediciones, siendo la primera que no supera la barrera del millón de espectadores.

Y, después de 35 años en Telecinco, los espectadores pudieron ver por primera vez a Jesús Vázquez en La 1. Sus tablas no fallaron: el gallego recuperó ese "brillo" que había dejado de tener en Fuencarral.

Vázquez se compenetró a la perfección con un Javier Ambrossi nervioso por momentos y una Inés Hernand que ya está más que hecha al Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

