Jorge Javier Vázquez, sobre su dinero: "Pago muchos impuestos y tengo dinero para dejar de trabajar"

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros más icónicos de la televisión española y un personaje público que nunca duda en expresar sus opiniones, también sobre temas económicos y políticos.

Saltó a la fama con Aquí hay tomate, pero fue Sálvame el programa que lo catapultó a la cima durante 14 años, cambiando la forma de entender el entretenimiento en España.

Durante la época dorada de Telecinco, llegó a ser considerado el "dueño y señor" de la parrilla, presentando hasta tres programas líderes de audiencia de manera simultánea.

Jorge Javier Vázquez, durante la gala de estreno de 'GH DÚO'.

En la actualidad, el rostro estrella de Mediaset está al frente de formatos como Supervivientes, Gran Hermano y su propio talk-show, El diario de Jorge.

Con tanto éxito, Jorge Javier ha hablado en varias ocasiones sobre sus ingresos y su relación con el dinero. En una entrevista con La Voz de Galicia, reconoció que "tengo dinero para dejar de trabajar, pero menos del que la gente piensa porque no soy productor y el sueldo es mucho menor".

Asimismo, en Sálvame Deluxe, afirmó que ganaba "menos de cinco millones al año, aunque me gustaría". Pese a ello, ha sabido invertir con prudencia en los caminos correctos: "Siempre me propuse ahorrar por si me decían adiós. Cuando me vaya de la tele, haré un Marisol".

El presentador también se ha pronunciado sobre su postura frente a los impuestos y la responsabilidad económica de los ciudadanos. En el programa Buenismo Bien, defendió su compromiso con el pago fiscal: "Yo pago muchos impuestos y supongo que tendré que pagar muchos más. ¿Cómo no voy a pagar muchos más impuestos? Es lo normal".

Añadió que mantener un país con servicios de calidad requiere recursos: "Mantener un país vale dinero. Mantener una buena educación, unos buenos servicios, una buena sanidad. Al final nos pensamos que todo esto es gratis y no, hay que pagarlo".

Jorge Javier subrayó además que cuidar de España es una responsabilidad colectiva. "A mí me gusta muchísimo España, pero hay una de las cosas que no me gustan y es que somos muy condescendientes con nosotros mismos".

"Tenemos un buen país, pero esto pasa por cuidarlo y por saber que todo cuesta dinero. No nos viene regalado". Para él, esa conciencia económica forma parte del verdadero patriotismo: "Ese es el verdadero patriotismo y no que unos cuantos salgan adelante a costa de los de siempre".

Aunque no todo ha sido abundancia. En el año 2011, la Agencia Tributaria le reclamó una deuda de 796.928,81 euros por irregularidades en sus declaraciones de la renta correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

Según el fisco, Vázquez utilizó su sociedad, Jorge Javier SL, para tributar a través del Impuesto de Sociedades, que tiene un tipo impositivo del 25%, en lugar de hacerlo como persona física, donde el tipo puede alcanzar el 48% en la Comunidad de Madrid.

"Estuve muy cerca de la quiebra. No sabía cómo salir de esa espiral de la que me sentía atrapado, pero fue un proceso de aprendizaje del que, aunque no me siento orgulloso, me enseñó muchas lecciones", afirmaba en su libro La vida iba en serio.