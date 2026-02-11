James Cameron (71) sobre el origen de 'Avatar': "Mi madre tuvo un sueño en el que había una mujer azul de tres metros"

James Cameron (71): "Mi madre me contó un sueño que tuvo en el que había una mujer azul de tres metros"

James Cameron es de los pocos directores que puede presumir de haber arrasado en taquilla con la mayoría de sus películas. Con 'Avatar: Fuego y ceniza' aun en cartelera luchando para asegurar el futuro de la prestigiosa saga de ciencia ficción, recordamos cómo el cineasta tuvo la idea original para dar forma a los protagonistas.

'Avatar' nos traslada directamente al mundo de Pandora, junto a los Na'vi, los alienígenas que conviven con la naturaleza de Eywa. Aunque era complicado, Cameron supo crear una especie nueva con unas características únicas, y lo más gracioso es que para la elección del color hasta tuvo en cuenta un sueño de su madre.

"Sobre el color, el verde estaba cogido. Hay una larga historia de alienígenas verde. Además, Hulk. Y los colores humanos, rosas y marrones, no son alienígenas. Bob Esponja es amarillo", explicaba Cameron a Empire en una entrevista.

James Cameron explica el origen del color azul de los Na'vi en 'Avatar'.

" El verde estaba cogido"

"Básicamente, eso nos dejaba el azul y el morado. El púrpura es mi color favorito, pero supuse que lo utilizaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo a Eywa y a todo lo sagrado para los Na'vi", continuaba.

"Además, mi madre me contó un sueño que tuvo en el que había una mujer azul de tres metros de altura con seis pechos. Una imagen genial", proseguía abordando ese particular sueño de su madre, que parece que fue la clave de todo.

"La dibujé, pero lo de los seis pechos no salió tan bien como parece, además de que se estropearía la calificación por edades. Así que, en fin... azul". Con todo, al final los extraterrestres de Cameron se han hecho un hueco en la cultura popular con un aspecto único y unas características nunca antes vistas en la ciencia ficción.

Veremos si James Cameron puede continuar con la saga 'Avatar' tras los más de 1.400 millones de dólares de 'Fuego y ceniza' en los cines. El guionista y director tiene un plan para acabar la historia fuera de la gran pantalla, pero aún hay que esperar noticias de Disney.