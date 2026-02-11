Dora Postigo, en el Benidorm Fest: "Estoy comiendo como una cerda, me lo estoy gozando"

El Benidorm Fest 2026 ha dado el pistoletazo de salida este martes, 10 de febrero. La ciudad de los rascacielos se convierte estos días en el epicentro de la música española, un lugar donde las jóvenes promesas del panorama nacional buscan hacerse un hueco y brillar dentro de la industria.

Este año, por quinto año consecutivo y en una edición marcada por la ausencia del premio principal por el que se recuperó este festival -Eurovisión-, se sigue con lupa cada una de las candidaturas que pisan el escenario del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.

Sin embargo, si por algo se caracteriza esta edición es por la presencia de hijos de rostros conocidos que aspiran al premio de 150.000 euros. Dora Postigo, Mikel Herzog Jr., Izan Llunas son algunos de estos nepobabies que han tomado las calles de la ciudad alicantina.

Dora Postigo durante la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

Aunque, si hay alguien que parece estar disfrutando especialmente la experiencia, esa es la hija de Bimba Bosé. La cantante presenta en esta edición el tema Rakatá, junto a su amigo Marlon Collins, una canción que ella misma ha definido en una entrevista con El Mundo como "puro fuego". "Esta canción no es solo puro fuego. Es puro sexo", ha declarado sin tapujos a LOC.

Pero, sin duda, lo más llamativo de esta conversación es cómo está viviendo su día a día en el Levante español. "La única razón por la que estoy aquí es porque quiero disfrutar. Y desde que llegué a Benidorm me siento disfrutona", ha confesado en una entrevista de lo más desenfadada.

La gastronomía ocupa un lugar importante para Postigo, y así lo ha reflejado en sus declaraciones: "El primer día me di un baño en la playa y estoy comiendo como una cerda. Creo que me tengo que relajar un poco, pero me lo estoy gozando", ha expresado sin filtro.

Eso sí, ha querido dejar claro que también se está cuidando, ya que su voz es una prioridad, aunque reconoce que no estaba al cien por cien durante la primera semifinal. "Aunque no creas que estoy desatada, me estoy cuidando la voz. Estoy bebiendo mucho té de jengibre. Pero mi verdadera intención es pasarlo bien, tía", ha añadido.

Dora Postigo y Marlon Collins fueron seleccionados por el jurado para asegurarse un puesto en la gran final. Sin embargo, su actuación no convenció del todo al público desde casa y no pasaron a la final.

No era, precisamente, una propuesta apta para todos los públicos. Aun así, la propia artista ha reconocido que, pese a estar "poco nerviosa por cantar", enfrentarse al escenario impone. "Cuando me toca, de verdad, enfrentarme al escenario, digo: ‘me cago en todo’. Hasta pienso que debería haberme dedicado a otra cosa", ha confesado entre risas.

Tras leer sus palabras, queda claro que Dora Postigo no ha llegado a Benidorm con la obsesión de ganar, sino con la firme intención de disfrutar. Y, a juzgar por sus propias declaraciones, lo está consiguiendo.