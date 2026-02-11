David Bisbal, compungido junto a su padre 'Pepe' en su último documental: “Yo sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí de ti”

David Bisbal y su padre en el documental que Movistar Plus+ estrenó por sus 20 años de carrera. Movistar Plus+

David Bisbal atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, después de que este martes, 10 de febrero, se conociera el fallecimiento de su padre, José Bisbal, a los 84 años.

El exboxeador ha perecido en Almería después de varios años luchando contra el alzheimer, enfermedad por la que residía en un centro especializado donde recibió todos los cuidados.

Precisamente, el documental que lanzó Movistar Plus+ en 2023 por los 20 años de carrera de David Bisbal, incluyó un conmovedor encuentro entre el cantante y su padre, Pepe, como cariñosamente le llama, ya en una fase de Alzheimer avanzada.

La pieza arranca recordando el momento en el que el artista se alza con el segundo puesto de Operación Triunfo. Bisbal cruza la pasarela a la carrera para abrazar a sus padres.

"En aquel entonces mi padre estaba bien. Estaba consciente y se emocionaba de verdad", recuerda David. "Es bonito ver esas imágenes y pensar que todavía era consciente de lo que estaba viviendo".

David Bisbal se abraza con sus padres tras quedar segundo en 'Operación Triunfo'.

Bisbal define a su padre en el documental como "el papá bromista, al que admiraba porque era fuerte y porque tenía un gran talento deportivo, hacía el pino y hacía reír a todos mis amigos".

Es entonces cuando el cantante de éxitos como Bulería o Ave María habla de la excepcional carrera pugilístico que tuvo su padre, si bien él no la vivió en activo.

"Cuando ganó su primer título de España, me hubiese encantado mirar por la mirilla de la máquina del tiempo y acercarme a ver cómo fue ese recibimiento", dice.

La (generosa) escena que sucede después emociona. Las cámaras recogen el encuentro que tiene Bisbal con su padre, en su casa de Almería. Sentados uno frente al otro, y con el mar de fondo.

David Bisbal coge del brazo a su padre en su documental de Movistar Plus+.

"¡Hola Pepe! ¿Cómo te encuentras?", le pregunta a su progenitor, para empezar a hablarle de su carrera como boxeador después. "Mi padre, el mío, también fue boxeador".

"¿Qué nombre tenía?", quiere saber Pepe, a lo que Bisbal contesta: "Mi padre se llama José Bisbal Carrillo". "Ese soy yo", asegura señalándose a sí mismo, a lo que, muy sereno, David añade: "Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí?".

"Lo que pasa es que he crecido, tengo barba blanca y todo", bromea. Agarrándole del brazo muy cariñoso, Bisbal le dice: "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí de ti. Y eso es lo importante".

"Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho", verbaliza David. Justo a continuación, Bisbal se arranca a cantar algunas de las estrofas de su canción Almería, tierra noble a lo que su padre las concluye de forma sorprendente.

Finalmente, padre e hijo se abrazan. "Para mí lo más importante, por encima de la música y mi carrera, sin ninguna duda, es mi familia", remata el artista.