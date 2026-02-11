Comunicado urgente de Luna Ki tras su polémico abandono en el Benidorm Fest 2026: "Responsabilidad y respeto"

Este martes, 10 de febrero, Benidorm se ha convertido en el lugar donde las estrellas más jóvenes de nuestro país viven su gran sueño. Pero este sueño no ha sido igual para todos.

Tras la primera semifinal del Benidorm Fest, han comenzado las polémicas. Lo que parecía un certamen apagado y sin mucho ruido se ha convertido en la comidilla de los eurofans.

Después de las actuaciones de Kitai y Julia Medina junto a María León, llegó el turno de Luna Ki. La cantante entonó La bomba de Amor, uno de los temas favoritos de la noche, que más tarde no clasificaría para la gran final.

Sin embargo, la polémica surgió antes de las votaciones, cuando todos los participantes se situaron en sus asientos correspondientes en la green room, el lugar donde descansan los artistas durante las actuaciones. Pero faltaba una de las concursantes: Luna Ki. "La cantante se ha sentido indispuesta y no estará aquí durante las votaciones", dijo Inés Hernand, justificando la ausencia de la artista.

El comunicado del equipo de Luna Ki tras su abandono en el Benidorm Fest.

Este miércoles, 11 de febrero, después de la rueda de prensa que ofreció Televisión Española tras la primera semifinal -donde María Eizaguirre y César Parejo señalaron que había que tratar este tema con respeto-, el equipo de la artista ha enviado un comunicado pidiendo respeto y explicando el motivo de la ausencia.

Tras su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest, Luna Ki tuvo que abandonar el recinto antes de que comenzaran las votaciones. Según su equipo, la artista sufrió "un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público".

"Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible", subrayan, recordando que "la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo".

Desde su entorno piden, además, "responsabilidad, empatía y respeto" tanto a medios de comunicación como a usuarios en redes sociales durante estos momentos delicados.

El comunicado también destaca el apoyo recibido por parte de RTVE, y menciona de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, agradeciéndoles "su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo".

Por último, informan que Luna Ki "se encuentra descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos", y agradecen “a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje”

Después de estas palabras del equipo del Benidorm Fest, no se trata de buscar culpables ante una situación que afecta a la salud mental de una persona; se trata de cuidar a la artista por encima del festival y de cualquier otro compromiso laboral que tenga.

Eso sí, una vez que Luna Ki se encuentre más tranquila y haya pasado el tiempo correspondiente, seguro que será ella quien dé las explicaciones pertinentes a sus seguidores y a los fans del Benidorm Fest que confiaron en su candidatura.

Tras estas palabras del equipo, ya se puede confirmar que Luna tampoco estará presente en el Euroclub del Benidorm Fest previsto para el próximo viernes, 13 de febrero y se priorizará su salud ante todo.