Ana Rosa Quintana paraliza su programa en directo: "Vamos a hablar de todo, pero no siempre de las mujeres"

Al borde del mediodía, El programa de Ana Rosa acostumbra a tratar temas políticos en clave más ligera, como los estilismos de nuestros representantes públicos. Este miércoles, le ha 'tocado' a Yolanda Díaz, a la que han calificado como "la fashionaria".

"En sus inicios en política se presentaba como una 'Pasionaria moderna', una gallega combativa", introducía Jano Mecha, añadiendo que había pasado "de Pasionaria a fashionaria" y que había cambiado de "aspecto radicalmente", así como "sus aspiraciones".

De hecho, la ministra de Trabajo y Economía Social es considerada una de las políticas mejor vestidas. Ya en 2023, en una entrevista con Ana Rosa Quintana con motivo de las elecciones generales, decía: "Me apasiona la moda desde siempre".

En la pieza ofrecida posteriormente por el programa de Telecinco y ambientada con la cabecera de Sexo en Nueva York, se subrayaba que había pasado "de condenar falsificaciones" de artículos de marca a "llevarlas".

Tras la emisión de la pieza, Ana Rosa Quintana ha querido dar un 'tirón de orejas' a la dirección del formato de Unicorn Content. "Si os parece, compañeros, mañana hacemos el cambio de estilismo de los políticos".

Los estilismos de Yolanda Díaz, en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

"Siempre les toca a las mujeres. Aunque es muy obvio el de Yolanda Díaz, pero cada uno hace con su vida, su futuro y su estilismo lo que le da la gana", ha expuesto la comunicadora.

"Mañana hablamos de Gabriel Rufián, de Pedro Sánchez...", proponía Quintana, mirando a sus compañeros detrás de las cámaras: "Incluso podemos hablar de Santiago Abascal, que se está quedando 'tipín".

"Vamos a hablar de todo, pero no siempre de las mujeres", rogaba la periodista de Usera. "Tomamos nota", ha asegurado el copresentador de El programa de Ana Rosa, hilando el comentario con el siguiente tema preparado en escaleta.

"Oye, compañeros, las que han cambiado de estilismo son estas ovejas que van a ver a continuación. Son ovejas bicolor a las que le sale hierba por el cuerpo", avanzaba Mecha.

Su editorial de este miércoles

Ana Rosa Quintana ha arrancado la mañana de este miércoles haciéndose eco en su editorial de las palabras de Felipe González sobre Pedro Sánchez.

"González asegura que si Sánchez es candidato en las generales, votará en blanco. González dijo hace años que los expresidentes son como jarrones chinos en un piso pequeño. Valiosos, delicados y siempre estorbando", comenzaba diciendo la conductora.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este miércoles. Mediaset España

"Durante un tiempo, Sánchez encontró la solución perfecta. Colocar los jarrones en el trastero de la irrelevancia. Pero los jarrones han empezado a moverse. El anuncio de González no es solo un gesto personal de desafección. Es un símbolo. La expresión pública de una fractura", ha opinado.