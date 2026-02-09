Paula Vázquez (51), presentadora: "Me han llegado a enviar fotos de una pistola apuntando a mi casa"

La presentadora Paula Vázquez, en 'Al cielo con ella'. RTVE

Antes de que se estrene en La 1 Top Chef: dulces y famosos, Paula Vázquez se pasó por el plató de Al cielo con ella para compartir una divertida charla con Henar Álvarez.

Eso sí, la también presentadora de Hasta el fin del mundo también se sinceró sobre temas más serios, como el odio en redes sociales.

"Estuve con Jordi Évole en un programa y todo", recordó Vázquez. En efecto, en 2018, el conductor de laSexta hizo un curioso experimento en Salvados: enfrentar a víctimas y verdugos digitales.

"Jordi entrevistó a la persona que dijo que tenían que echarme gasolina en el co... y prenderme fuego", señaló Paula, y Henar intentó tirar de humor: "Y tú: '¡Pero si ya me he depilado!".

"Es verdad, me acuerdo de ese programa. Fue hace muchos años también", rememoró la comunicadora al frente del programa de La 2.

“Me llegaron a mandar fotos de mi casa con una pistola apuntando a mi ventana”. Las duras experiencias a las que tuvo que hacer frente Paula Vázquez nos han dejado sin palabras.#alcieloconella 📢



⭕️https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/RnjS1hSDku — La 2 (@la2_tve) February 8, 2026

"Me llegaban a enviar fotos de mi casa con una pistola, apuntando a mi ventana. Fue un momento complicado. Me veis reír mucho, pero lo he pasado muy mal", aseguró la invitada.

Según Paula, se ha sentido realmente amenazada y ha recibido cantidades considerables de 'hate' por "opiniones políticas y personales".

"Pero ahora ya no leo. Solo sigo colgando cosas y ya está", aceptó la entrevistada. "A mí es que me quiere todo el mundo", bromeó Álvarez, y su compañera respondió: "¡Doy fe!".

Y es que Paula Vázquez, por su extensa trayectoria televisiva, ha vivido la época en la que su trabajo no recibía 'feedback' de las redes sociales.

"Tenéis mucho valor porque habéis nacido con el 'hate'. Nosotros solo recibíamos cosas bonitas, nadie escribía para decirte cosas malas", comentaba.

"De repente, ha sido muy impactante y deprimente darte cuenta de que hay gente que te odia. Nadie me había dicho que me odiaba", añadió Paula.

'El Puente', su calvario

Maestra de ceremonias de grandes formatos de nuestra televisión, como La isla de los famoSOS, Pekín Express, Fama, ¡a bailar! o el Benidorm Fest, Paula Vázquez reconoció que el programa en el que peor lo pasó fue El Puente, en Movistar Plus+.

"Fue en Vietnam. Enfermé desde que llegué. Si estuve un mes allí, estuve dos semanas en un hospital", lamentó la gallega.

De hecho, tardó tanto "en poder hacer el programa" que sus "planos eran sin los concursantes". Ni siquiera llegó a quedarse con las caras de los participantes.