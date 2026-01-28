Chris Hemsworth, 42 años, revela lo más extraño que ha hecho por dinero: "Lo hice de joven por una apuesta"

Chris Hemsworth, uno de los actores más reconocidos de Hollywood y admirado por su imponente físico, ha conquistado al público con papeles icónicos como Thor en Marvel o Tyler Rake en Extraction.

Este martes 27 de enero, el australiano visitó El Hormiguero para promocionar su nueva película Ruta de Escape, que llegará a los cines el 13 de febrero. En la cinta, Hemsworth interpreta a un astuto ladrón cuyos arriesgados atracos mantienen a la policía siempre un paso atrás.

El intérprete lo ha descrito como "una película de acción ambientada en las malas calles de Los Ángeles. Es un homenaje a las películas de los 70, 80 y los 90, pero, además de la acción, también tiene profundidad emocional".

Pablo Motos y Chris Hemsworth en 'El Hormiguero' Atresmedia

El artista cuenta que, para su personaje, fue a entrevistarse con ladrones: "La película no es una historia real como tal, pero los personajes sí que están basados en personas reales que tuvieron vidas muy complicadas".

Además, uno de los elementos más destacados de la cinta son las intensas persecuciones, que el marido de Elsa Pataky realizó él mismo sin necesidad de recurrir a un doble.

"Nuestro director quería rodar esto de una forma muy realista y yo me siento muy cómodo conduciendo, así que no tuve problema. Hicimos las persecuciones por medio de las calles de Los Ángeles, en la vida real, y eso es lo que le da esa energía a la película".

Otro tema que aborda la película es la importancia del dinero en la vida. Hemsworth ha contado que creció en una familia con recursos limitados y que, además de su pasión por el cine, uno de los motivos para convertirse en actor fue poder ayudar a pagar las deudas de sus padres.

Al hilo de esta cuestión, el actor ha revelado qué es lo más raro que ha hecho por dinero. Al principio ha bromeado sobre sus inicios en la gran pantalla.

Chris Hemsworth en 'El Hormiguero' Atresmedia

"Bueno, he actuado en películas bastante malas. He tomado decisiones por miedo a quedarme sin dinero".

Luego recordó la situación más surrealista de su juventud: "De joven corrí desnudo y borracho por un campo de fútbol por 50 euros en una apuesta con amigos".

Tras esto, Chris Hemsworth también ha hablado del ídolo que es para él Brad Pitt: "Soy muy fan, me gusta mucho su trabajo y la forma que tiene de transmitir, que parece que siempre se lo está pasando bien actuando".

De hecho, uno de sus hijos se llama Tristán por el personaje de Brad Pitt en Leyendas de Pasión: "Vimos la peli cuando Elsa estaba embarazada y decidimos ponerle ese nombre".

También, recientemente el actor ha estrenado un documental, Un viaje para recordar, un proyecto muy personal con el objetivo de ayudar a su padre a conservar recuerdos frente al Alzheimer que padece.

La producción narra un viaje por Australia junto a su padre, Craig, diagnosticado recientemente con la enfermedad, recorriendo lugares clave de su vida con la intención de reavivar memorias a través de experiencias compartidas.

"Mi padre está todavía en una fase muy inicial del Alzheimer y vivimos un viaje juntos que no voy a olvidar en mi vida. Fue una experiencia muy emocionante, muy bonita y muy valiente".