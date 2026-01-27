Sale a la luz la eufórica reacción de Roberto Leal al entregar el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' a Manu o a Rosa

Roberto Leal en el momento de dar el bote de 'Pasapalabra'.

Antena 3 comienza a calentar el que será uno de los momentazos del año en televisión. En cuestión de días, Pasapalabra entregará el bote más alto de la historia a Manu Pascual o Rosa Rodríguez, que son los dos concursantes que luchan por él.

Los espectadores todavía no conocen cuándo alguno de los dos logre completar el rosco y llevarse así el premio que rondará los 2,7 millones de euros. Un bote que supera con creces el que hasta ahora era el más grande: Rafa Castaño ganó 2.272.000 euros en 2023.

Pues bien, la cadena ha lanzado una nueva pildorita del momento. Sin ofrecer ninguna pista, el spot de apenas 15 segundos muestra la eufórica y espontánea reacción de Roberto Leal al confirmar que uno de los dos ha logrado resolver con éxito las 25 definiciones del rosco.

Tras mantener el suspense, Roberto grita un enérgico "¡sííí!" girándose sobre sí mismo mientras el público estalla de júbilo.

El éxito de Pasapalabra es rotundo. Pero que el bote esté a punto de caramelo hace que el concurso de Antena 3 haya despertado un interés aún mayor.

El día después de anunciar que el bote ya tenía dueño, el formato conseguía uno de sus datos más altos en audiencia. El jueves 22, Pasapalabra firmó un 21,3% de share y 2.345.000 espectadores.

Fue la entrega más vista desde el bote de Óscar Díaz, allá por mayo de 2025.

El buen dato del concurso, además, reforzó a la audiencia de las noticias que presenta Vicente Vallés. Su noticiero marcó récord de temporada, con un 21,3%, y su segundo día más visto (2.750.000) en una semana marcada por la tragedia de Adamuz.

Se confirmaba así que anunciar el bote con anterioridad repercute de forma positiva a las cifras del programa.

Esto es lo que opinaba Miguel Aparicio, director de Pasapalabra, al respecto en esta entrevista para BLUPER: "Cuando hace años se empezó a anunciar, recuerdo que todo el equipo estaba muy en contra porque queríamos premiar a ese seguidor que está pendiente día a día".

"Pero es cierto que estamos haciendo un programa de televisión, y cuanta más gente, mejor", señalaba.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'

Aparicio aseguraba que "en el momento que empezamos a calentar, la audiencia va subiendo y, evidentemente, no podemos estar en contra". Y, efectivamente así ha sucedido.

Con la incógnita de saber qué día pasará, Atresmedia tiene en manos una baza importante para mantener su hegemonía respecto a La 1.

Como ya ocurriera en otras ocasiones, todo apunta a que el bote se emitirá en prime time, llevándolo en tándem junto a El Hormiguero, y creando un gran evento televisivo. No obstante, no hay nada confirmado.