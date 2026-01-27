Del requisito a los concursantes a la duda de Melody, el 'cerebro' del Benidorm Fest responde: "Mi foco no es Eurovisión"

Su fichaje como director artístico del Benidorm Fest 2026 era el sueño de los seguidores del formato. Currículum no le falta a Sergio Jaén (Elche, 2001), que puede presumir de ser uno de los artífices de la victoria de Austria en Eurovisión 2025.

RTVE le seguía la pista desde hacía tiempo, pero la primera gran toma de contacto se produjo en la propia Basilea el pasado mes de mayo. Como analizamos en BLUPER el día posterior a su nombramiento, la figura de Jaén es fundamental para asegurar la cohesión escénica entre todas las candidaturas del concurso alicantino, independientemente del presupuesto que manejen.

"Antes de que se decidiese que España no iba a Eurovisión, mi foco ya era el Benidorm Fest, hacer el mejor show posible", comenta al otro lado de la línea telefónica, en declaraciones exclusivas a este periódico.

Sergio tiene la medida tomada a Eurovisión -también fue responsable de la estrambótica Irlanda 2024, que quedó sexta-, al igual de lo que se le requiere en un festival que ha perdido su sentido de preselección eurovisiva con la retirada de España.

"Quería intentar eliminar al máximo el concepto de ir Eurovisión, la parte más circense. No es el concepto del que parto para el Benidorm Fest", asegura el creativo, que además pone como ejemplo la actuación de invitada de Rigoberta Bandini en la pasada edición: "Es un poco de lo mucho que me gustaría a mí hacer en este programa".

Sergio Jaén, director artístico del Benidorm Fest 2026. Cedida

Y, hablando de invitados, la Corporación ya ha anunciado que actuarán en la final Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, ganadoras de las ediciones anteriores. Ni rastro de la última triunfadora, Melody. Al preguntar a Sergio, asegura que no tiene noticias del tema. Por ahora.

¿Cómo se produjo tu fichaje? ¿Cómo fue esa primera llamada de Televisión Española?

Hubo acercamientos en el Benidorm Fest anterior, para actuaciones de algún candidato. Luego, César Vallejo me llamó para dirigir el 'interval show' de Eurovisión Junior en Madrid. Ahí conocí a Ana María Bordas, a Mercè Llorenç y a Borja Rueda, que ahora es mi coreógrafo y amigo.

Gracias a eso, me llevé a Borja a Eurovisión este año y creamos varias actuaciones. Entre ellas, la ganadora, la de Austria. TVE me contactó directamente en Suiza para subirme al carro del Benidorm Fest 2026. La semana de después ya estábamos en conversaciones.

Además, compaginas el Benidorm Fest con el UMK, la preselección finlandesa para Eurovisión.

Sí, mi primer UMK fue el año pasado y estoy súper contento. El UMK también es referencia para el Benidorm Fest a nivel de estructura y de flujo de trabajo. Eso es lo que traigo yo este año a Benidorm, un equipo, por primera vez, sólido que se encargará tanto de candidatos como de invitados.

Somos un equipo de cinco personas conformado desde el verano de 2025: coreógrafo, realizadora, asistente de coreografía, productor y diseñador de luz. Nos sentamos todos juntos a escuchar las canciones y a hacer 'brainstorming'. Somos personas que no solo estamos bien informadas, sino que hemos participado directamente en la creatividad del proyecto. Así todo es más sencillo de llevar.

Un evento está pensado para elegir a un representante eurovisivo y otro no. ¿Notas diferencias en la manera de trabajar?

Creo que no. Mi foco no es Eurovisión. Antes de que se decidiese que España no iba a Eurovisión, mi foco ya era el Benidorm Fest, hacer el mejor show posible. Más cohesionado y con una estética más clara, donde las canciones y artistas son el foco.

Quería intentar eliminar al máximo el concepto de ir a Eurovisión, la parte más circense del programa. No es el concepto del que parto. Menos es más siempre, a no ser que haya alguna excusa.

¿Cómo está siendo el trabajo con los distintos candidatos? ¿Eres tú el que da el aprobado final?

Nos hemos entendido desde el primer momento. Las primeras reuniones las tuvimos en octubre del año pasado y desde entonces hemos tenido varias tandas de ensayo. Les hemos cuidado para que se sientan cómodos. Al final cada uno viene de su padre y de su madre, son 18 artistas y cada uno con su equipo.

Se sabe que estás trabajando en 17 de las 18 puestas en escenas.

Sí, 17. Mayo va con Fran Granada, que es un director español, y con sus bailarines. Uno de los requerimientos que poníamos este año a los candidatos que quisieran trabajar con nosotros era que utilizaran nuestro ballet. Tenemos 12 bailarines increíbles. Creo que en España hay que poner el foco un poquito más en esto.

Mayo trae sus propios bailarines porque para poder hacer lo que quieren hacer tienen que trabajar con un equipo externo. A nivel técnico y de posibilidades no podíamos asumirlo. Así que él lo hace externamente y tiene una producción súper chula.

También coordinas las actuaciones de las ganadoras anteriores del Benidorm Fest. Es decir, Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa.

Sí, como director artístico, junto a mi equipo, soy el encargado de poner en escena todo lo que se suba al escenario. Ya sean presentadores, invitados, intervalos, aperturas... Sean o no ideas nuestras.

Hay artistas invitados que traen sus propias creatividades y otros que no, de los cuales nos encargamos nosotros. Luego cada invitado trae sus tiempos de trabajo. Pero en principio, sí, nos dedicamos a todo lo que se pone en escena en el show.

Melody, la última ganadora del Benidorm Fest, es la gran ausente en esas galas...

De Melody, en principio, no he visto nada. No puedo decir más.

Sergio Jaén coordinó la escenografía de Bambie Thug (Irlanda 2024). EBU-UER

¿Qué crees que falló en su propuesta a nivel escénico para que no calase en Europa?

No soy quién para juzgar el trabajo de mis compañeros. Mario Crea es un director fantástico. La verdad es que no lo sé. Yo hice la puesta en escena de Chipre el año pasado y no pasamos a la final. Es difícil descifrar cuál es la receta perfecta, es un concurso en el que intervienen muchos factores.

Estoy seguro de que con Melody hicieron el mejor trabajo y ella es una gran artista. Ojalá llegue un momento en que demos en el clavo con una canción y un artista que nos traiga la victoria a España.

César Vallejo aseguró el domingo en RTVE Responde que habrá guiños a Eurovisión en el Benidorm Fest, pese a nuestra retirada.

Este año celebramos varias cosas. El 70 aniversario de RTVE, el quinto aniversario del Benidorm Fest y también el 70 aniversario de Eurovisión. Intentaremos exprimir un poco la marca Benidorm porque es una ciudad pintoresca que nos da el título, creo que no lo hemos visto en ninguna de las ediciones anteriores.

El propio formato del Benidorm Fest tiene referencias a Eurovisión. Desde las votaciones hasta la escaleta del programa, pasando por las postales. Habrá muchos guiños, sobre todo, a la historia de España en el festival.

¿Cómo ha sido tu trato con la UER estos años? Bambie Thug, la representante de Irlanda en 2024, candidatura de la que fuiste responsable, denunció censura de sus mensajes propalestinos.

Sí, es verdad que nos censuraron varios mensajes que quería lanzar Bambie. Ese año fue bastante duro por muchas razones. Fue un viaje complejo, pero, a nivel artístico, puramente profesional, adoro a los equipos que trabajan en Eurovisión. Nos conocemos, repiten año tras año. Trabajar con ellos es una maravilla.

Echando la vista atrás, ¿cuál dirías que es la mejor puesta en escena de las cinco ediciones del Benidorm Fest?

La mejor puesta en escena de la historia del Benidorm Fest es la de Rigoberta Bandini, pero la del año pasado, su actuación de invitada. Me pareció brillante. Lo dicho, menos es más. Me parece un ejemplo de sencillez y efectividad. De vez en cuando la revisito.

Esa actuación de Rigoberta es un poco de lo mucho que me gustaría a mí hacer en este Benidorm Fest. Lo conseguiremos.