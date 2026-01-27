Rafa Castaño (35), ganador del bote de 'Pasapalabra', sobre su patrimonio: "Invertí el dinero a largo plazo, no lo pensé mucho"

Rafa Castaño puede presumir de estar en la cima del Olimpo del selecto club de los ganadores de Pasapalabra.

El sevillano (1990) pasó a la historia de la televisión por ganar el bote más alto del concurso. Fue en marzo de 2023, cuando Rafa completó el rosco del tirón y se llevó 2.272.000 euros.

No solo se impuso a Orestes en un espectacular duelo, sino que también logró romper el récord que hasta entonces tenía Eduardo Benito, que ganó 2.190.000 euros en el año 2006.

Pero este hito está cerca de volverse a superar, porque tal y como anunció Pasapalabra, el bote ya tiene dueño. O Manu Pascual o Rosa Rodríguez lograrán llevarse los casi 2,7 millones de euros que alcanza el bote de Pasapalabra.

Quien lo consiga, ingresará un buen pellizco de dinero que le ayudará a afrontar los próximos años a nivel económico.

Rafa Castaño en 'Pasapalabra'.

Rafa Castaño es buen ejemplo sobre cómo invertir el dinero ganado en Pasapalabra. El concursante ha reconocido en varias entrevistas que no se volvió loco.

El sevillano recibió en torno a 1,2 millones de euros, o sea, casi la mitad del total, tras las retenciones de Hacienda. Y Rafa optó por invertir esa cantidad "de forma sensata para vivir con tranquilidad".

Así invirtió el dinero

"Quería invertir el dinero en mi formación porque deseaba un trabajo. La vida es muy bonita con el premio, pero pensaba que cuando tuviera 70 años, se me hubiera acabado el dinero y no hubiera cotizado... Preferí invertirlo a largo plazo y sin pensar mucho en ello", reconoció para EL ESPAÑOL.

"Un producto financiero muy conservador, de esos que te dan poco interés, pero que tienes mucha seguridad de recibir el beneficio", dijo.

Rafa Castaño también empleó el dinero en cursos de Inteligencia Artificial y en el campo del análisis de datos. "No he tenido grandes gastos, realmente lo he invertido un poco diversificado porque no soy un tipo de gustos caros".

El histórico concursante de Pasapalabra, eso sí, admite que el bote le permitió tener un colchón para vivir sin quebraderos de cabeza: "El dinero me permitió, por ejemplo, el poder ir a una tienda a comprarme ropa sin mirar el precio o ir a comer donde me diera la gana".

Fachada de la librería Caótica en la que participó Rafa Castaño.

Castaño, por otra parte, destinó otra partida del dinero ganado en el concurso de Antena 3 en Caótica, una librería en Sevilla de la que se hizo socio tras ser cliente desde hacía años.

Sin embargo, pese al esfuerzo económico y las campañas de crowdfunding realizadas, la librería tuvo que cerrar en 2023 porque no podía hacer frente a los pagos.

Pasapalabra, no obstante, no ha sido el único concurso en el que Rafa Castaño ha participado. Trece años antes de ganar el bote, participó en Adivina quién es quién, de Canal Sur. Aquí se llevó 1.500 euros.

Después compitió en Saber y ganar, durante más de 1.000 programas. "Me compré una televisión y la Xbox como capricho, que con 24 años me hacía ilusión tener una buena videoconsola", declaró para este periódico.

Rafa Castaño, en su etapa de 'Saber y ganar'.

En el mítico programa de Jordi Hurtado en La 2, Rafa ganó 65.000 euros, a los que hay que sumar otros 6.340 que consiguió en los especiales de los Magníficos.

Y, recientemente, Rafa Castaño concursó en Agárrate al sillón, programa que hasta hace poco presentaba Eugeni Alemany en Telecinco. El sevillano fue destronado tras sumar 50 victorias y un premio de 170.500 euros.