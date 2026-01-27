Natalia Tena (41), actriz española de 'Harry Potter', sobre el mayor secreto del rodaje: "Era un ambiente bastante opresivo"

Natalia Tena, en plena producción de la nueva serie de 'Harry Potter', recuerda su experiencia en la saga de películas de Warner Bros. y desvela la anécdota más divertida de su paso por el universo de J.K. Rowling.

La estrella española, que también pasó por 'Juego de Tronos', encarnó a Nymphadora Tonks y se hizo un hueco entre el reparto de élite de la adaptación cinematográfica gracias a su talento y carisma. En una charla para Fotogramas, ha revelado ahora un secreto del rodaje de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1'.

Según parece, durante la boda entre Bill y Fleur Delacour, se muestra a Nymphadora abatida tras confirmarse la caída del Ministerio con la irrupción de Shacklebolt, y resulta que en realidad la actriz estaba llorando de la risa y no de la pena: todo por culpa de una charla que tuvo con David Thewlis, su marido en el filme.

Natalia Tena desvela su mejor anécdota de 'Harry Potte'r.

"No podía parar de reír"

"Era una escena muy larga y las más pequeñas de 'Harry Potter' ya duraban semanas en el rodaje, así que imagínate una con tanta gente", explica la actriz para el medio mencionado. "Hacía calor, era un ambiente bastante opresivo porque estábamos todos dentro, pero yo tenía una conexión muy grande con mi marido, David Thewlis", continúa.

"Recuerdo que me estaba contando unas historias de otras películas que había hecho, para pasar el rato. Me hizo reír tanto que, cuando sale Shacklebolt y dice que se ha caído el Ministerio, parece que Nymphadora está llorando, pero es que en realidad no podía parar de reír. Ese día me encantó", afirma.

"También me gustó mucho escoger mi varita, ese fue un día bastante mágico", concluye. Desde luego, se sabía que el rodaje de 'Harry Potter' había sido muy exigente debido a la obsesión de los creativos por representar cada pequeño detalle, pero parece que algunos actores hasta llegaron a agobiarse.

Actualmente, Warner y HBO están preparando el reboot de 'Harry Potter' en formato serie para darle una segunda vida a la obra de J.K. Rowling en el audiovisual. Veremos si la serie es capaz de repetir el fenómeno de los largometrajes y si arrasa en televisión. La idea es adaptar un libro por temporada y que la ficción dure una década.