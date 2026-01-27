Marc Giró y los hermanos Caballero, creadores de 'LQSA', galardonados con el Premio Iris de la Crítica 2025

El presentador Marc Giró y los creadores Alberto y Laura Caballero han sido galardonados con el Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 ex aequo y por unanimidad.

Así lo ha acordado el jurado, formado por una destacada representación de críticos, periodistas y comentaristas de televisión de diversos medios de comunicación, en una reunión celebrada este martes, 27 de enero, en The Social Hub.

En su deliberación, el jurado ha querido subrayar de Marc Giró que “con un estilo único, creativo e irreverente ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos”.

Asimismo, de Alberto y Laura Caballero, han destacado “una trayectoria de más de 20 años como creadores de series de ficción de éxito. Referentes absolutos de la comedia patria que han sabido evolucionar e inspirar dentro y fuera de España".

"Arquitectos de la carcajada y el ingenio, que han logrado llegar a una audiencia intergeneracional con sus personajes y situaciones sin miedo a los límites del humor”.

Se trata de la segunda vez que el Premio Iris de la Prensa Especializada concede un galardón ex aquo, tras el que lograron Cuéntame y Sálvame en 2019. Marc Giró y los hermanos Caballero cogen el testigo de Cifras y letras, ganador en 2024.

El jurado de esta edición ha estado formado por: Borja Terán (Henneo Media y Julia en la Onda), Mariola Cubells (Cadena Ser), Sergio López Martín (El Plural), Israel Álvarez (20 Minutos), Laura Pérez (Vertele), Héctor Alabadí (FórmulaTV), Natalia Marcos (El País), David Saiz (El Economista/Informalia), Berto Molina (El Confidencial), Araceli Manzanares (Pronto), Irene Jiménez (Audiovisual 451), Marco Almodovar (Bluper), Alicia Mingo (Freelance), Patricia Navarro (La Razón), Esther Mucientes (El Mundo), Rocío Ponce (Freelance), Fran Gallardo (Grupo Joly), Ricky García (YoTele/El Periódico), Sofía Olmos (Europa Press) y Sergio Espí (OkDiario).

Jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025. Juan Barbosa / AcademiaTV

Además, ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso, en representación de la Junta Directiva.

La ceremonia de entrega de los Premios Iris se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid y se emitirá en exclusiva por Movistar Plus+.

El Premio Iris de la Prensa Especializada nació en 2016 con la reforma del reglamento de los premios de la Academia con el objetivo de reconocer a los programas y profesionales más valorados de la temporada televisiva por los analistas del sector.