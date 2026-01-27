Javier Ambrossi rompe su silencio sobre su ruptura con Javier Calvo: "A veces uno se desenamora"
El director visitó el programa de David Broncano con motivo de su papel como presentador del Benidorm Fest.
Los Javis son una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años, con títulos como Paquita Salas, La Llamada o La Mesías.
Aunque en noviembre de 2025 anunciaron su ruptura sentimental tras 13 años juntos, mantienen su exitosa alianza profesional y su productora, centrados ahora en proyectos como La bola negra.
Por separado, ambos continúan acumulando éxitos profesionales. Ambrossi, por ejemplo, se estrena este año como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber ejercido anteriormente como maestro de ceremonias en los Premios Goya y como profesor de interpretación en Operación Triunfo.
El nuevo rostro de Televisión Española visitó La Revuelta para hacer promoción, en lo que suponía su primera aparición en solitario en el espacio
"Al final he tenido que venir acompañado y he venido con mi representante". El madrileño ha aparecido con un cartón pluma de Paquita Salas a tamaño real.
Nada más entrar en el teatro, Ambrossi reconoció haber sentido "miedo al venir solo, inseguridad. También un vacío y una tristeza". El dúo comienza ahora a hacer su propia vida por separado.
Respecto a su ruptura con Javier Calvo, fue igualmente claro: "Seguimos trabajando juntos, pero a veces uno se desenamora".
Para rememorar su primera entrevista en lo que era La Resistencia, el guionista quiso hacer un regalo al presentador: una bola de nieve con una foto de aquel momento, un presente que une a los tres protagonistas de aquella divertida ocasión.
Sea como fuere, este 2026 se presenta para el hermano de Macarena García como una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Lo hará estrenándose como maestro de ceremonias del festival. Aunque es muy consciente que esto es posible gracias a Calvo.
"Un besito a Javi. Yo puedo presentar dentro de dos semanas el Benidorm Fest porque él está montando la película". Y sí, los directores siguen trabajando juntos en su nueva película La bola negra a pesar de la ruptura.
Un desenlace amoroso que tiene su origen en la llamada crisis de los 40, según ha revelado el director de Paquita Salas. “La crisis de los 40 la noto, la tengo. Ha influido en la separación".
El guionista relató que todo se precipitó tras un ataque de ansiedad durante el cumpleaños de Javi, un episodio que le hizo replantearse su vida y preguntarse qué era lo que realmente quería.
"Ya no sabía quién era yo. No teníamos espacio para nada y eso acabó afectando a mi salud mental", añadió, asegurando que Javier Calvo atravesaba una situación muy similar.
⚙️ Que nadie se preocupe que la maquinaria de Los Javis™ no se detiene ni se detendrá #LaRevuelta pic.twitter.com/jI86hkqijD— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 27, 2026
A pesar de esto, ha afirmado que "nos unen muchas cosas. Antes de novios fuimos mejores amigos durante cuatro años". Además, ha revelado que a cada uno "les apetece conocer a otras personas".